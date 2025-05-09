Управляли танками и самолётами! Как женщины наравне с мужчинами приближали Победу в Великой Отечественной

В годы Великой Отечественной войны на защиту Родины встали все. Наравне с мужчинами воевали и представительницы слабого пола, причем до самой Победы. Они были летчиками, моряками, разведчиками и радистами, пулеметчиками и снайперами, военврачами и санинструкторами, партизанами и подпольщиками.

Екатерина Котловская, заведующая культурно-образовательным отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Cамолет У-2. С 1944 года этот самолет был переименован в «По-2» – по имени создателя-разработчика Поликарпова, который его разработал еще до войны, в 1927 году. Его стали использовать даже как ночной бомбардировщик. Именно на таких самолетах совершали подвиги летчицы 46-го Таманского авиационного полка – «ночные ведьмы», как прозвали их немцы.

Анна Меркушевич, корреспондент:

Совершали боевые вылеты летчицы по ночам на легких самолетах, сделанных из фанеры. Летали практически бесшумно. Именно поэтому фашисты прозвали их «ведьмами». Наши же советские бойцы называли их ласково – «ночными ласточками» либо же «нецелованный полк». А все потому, что девушкам было от 17 до 22 лет.

Екатерина Котловская:

На таком самолете совершила 1 008 вылетов Ирина Федоровна Себрова, уроженка города Тулы. Она в ночной период совершала по 2-3, иногда по 5-6 вылетов, чтобы бомбить с тыла противника. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Ирина Федоровна была награждена золотой звездой Героя Советского Союза.

В суровые военные годы солдаты в юбках управляли самолетами, машинами, поездами и даже танками. Среди них – Мария Васильевна Октябрьская. Екатерина Котловская:

Муж Марии Васильевны ушел на фронт, но, к сожалению, уже летом 1941 года пришла похоронка. Мария Васильевна всячески просила забрать ее на фронт, не раз ходила в военкоматы, но всегда получала отказ. Тогда она решила внести 50 тысяч советских рублей в кассу государственную на постройку советского танка Т-34. Чтобы подстраховаться и чтобы ее точно взяли на фронт, она написала письмо товарищу Сталину, где попросила ее обязательно зачистить в ряды танкистов.

Уже в 1943-м она сражалась на собственном танке, который назвала «Боевая подруга». Эта надпись была прямо на его корпусе. Такое было ее пожелание, когда она вносила денежную сумму. Ведь чтобы отомстить за мужа, она продала все свое имущество и имущество семьи.