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Мохнатые ангелы спасли жизни 650 тыс. человек! Рассказываем о подвиге собак на Великой Отечественной

09 мая 2025 13:01
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В годы Великой Отечественной за победу боролись не только люди. Казалось, сама природа восстала против оккупантов. Мало кто знает, но на передовой бойцам помогали практически все виды животных.

Мохнатые ангелы спасли жизни 650 тыс. человек! Рассказываем о подвиге собак на Великой Отечественной-2
Мохнатые ангелы спасли жизни 650 тыс. человек! Рассказываем о подвиге собак на Великой Отечественной-3

Коты предупреждали о налетах авиации, верблюдов и даже оленей активно использовали для перемещения тяжелой артиллерии. Дельфинов учились защищать корабли от вражеских водолазов, а лошади стали живыми моторами.

Мохнатые ангелы спасли жизни 650 тыс. человек! Рассказываем о подвиге собак на Великой Отечественной-5

Свою звезду на аллее боевой славы заслуженно получили и собаки. Профессий у псов на фронте было много. Проявляли чудеса храбрости более 68 тысяч обученных животных. Одна из важных миссий – охрана партизанских лагерей.

Мохнатые ангелы спасли жизни 650 тыс. человек! Рассказываем о подвиге собак на Великой Отечественной-7

Екатерина Котловская, заведующая культурно-образовательным отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
В фондах Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны хранятся документы воспоминания художника-партизана Николая Обрыньбы, который вспоминает о своем четвероногом друге.

Мохнатые ангелы спасли жизни 650 тыс. человек! Рассказываем о подвиге собак на Великой Отечественной-9

Много раз Таз ходил со мной в атаку. Под пулями ползает рядом со мной. Бывало сижу, работаю, а ему гулять хочется. Несет мне на колени шапку, полушубок и занимает свой пост у двери.

Мохнатые ангелы спасли жизни 650 тыс. человек! Рассказываем о подвиге собак на Великой Отечественной-11

Вероника Макаревич, корреспондент:
Отдельного внимания заслуживают и ездовые подразделения собак. Всего в Красной армии несли службу около 15 тысяч упряжек, которые доставили более 6 тысяч тонн грузов. За многочисленные подвиги в народе их называли мохнатыми ангелами. 

Мохнатые ангелы спасли жизни 650 тыс. человек! Рассказываем о подвиге собак на Великой Отечественной-13

Одной из самых известных собак-миноискателей была немецкая овчарка Джульбарс. Кстати, это единственный четвероногий боец, который был награжден медалью «За боевые заслуги». Благодаря его отличному чутью было разминировано 7 468 мин и более 150 снарядов. 

Подробнее смотрите в видео.

# Животные # Великая Отечественная война # История # Екатерина Котловская

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