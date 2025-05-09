Мохнатые ангелы спасли жизни 650 тыс. человек! Рассказываем о подвиге собак на Великой Отечественной

В годы Великой Отечественной за победу боролись не только люди. Казалось, сама природа восстала против оккупантов. Мало кто знает, но на передовой бойцам помогали практически все виды животных.

Коты предупреждали о налетах авиации, верблюдов и даже оленей активно использовали для перемещения тяжелой артиллерии. Дельфинов учились защищать корабли от вражеских водолазов, а лошади стали живыми моторами.

Свою звезду на аллее боевой славы заслуженно получили и собаки. Профессий у псов на фронте было много. Проявляли чудеса храбрости более 68 тысяч обученных животных. Одна из важных миссий – охрана партизанских лагерей.

Екатерина Котловская, заведующая культурно-образовательным отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

В фондах Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны хранятся документы воспоминания художника-партизана Николая Обрыньбы, который вспоминает о своем четвероногом друге.

Много раз Таз ходил со мной в атаку. Под пулями ползает рядом со мной. Бывало сижу, работаю, а ему гулять хочется. Несет мне на колени шапку, полушубок и занимает свой пост у двери.

Вероника Макаревич, корреспондент:

Отдельного внимания заслуживают и ездовые подразделения собак. Всего в Красной армии несли службу около 15 тысяч упряжек, которые доставили более 6 тысяч тонн грузов. За многочисленные подвиги в народе их называли мохнатыми ангелами.