За возложение цветов грозит наказание – как в странах Балтии преследуют за память о Победе
Подвиг советского народа бессмертен. Пока мы живы, к памятникам и мемориалам будут идти благодарные потомки победителей, будут возводиться монументы героям, увековечиваться память наших защитников. Помнить тех, кто не преклонил колени перед врагом и кому мы обязаны жизнью, – наш священный долг.
Особенно когда героический подвиг наших предков на Западе всеми силами стараются стереть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие европейские страны ведут необъявленную войну с историей, пытаются даже запретить День Победы, как это сделали в Литве.
Премьер республики выступил с обращением к гражданам страны, где очень настоятельно рекомендовал им не выходить на улицы и не приближаться к памятникам советских воинов, обосновав свой призыв более чем абсурдно: якобы таким образом власти хотят оградить граждан от разных готовящихся в этот день провокаций.
Для убедительности премьер напомнил: за использование советской символики грозит наказание в виде штрафов. А вот полиция Латвии уже отчиталась о проделанной работе. За тем, чтобы жители страны не вспоминали о подвиге людей, отдавших жизнь за свободу балтийской республики, в усиленном режиме работает полиция, в том числе батальон спецназначения, а также сотрудники службы нацбезопасности. Заведено несколько административных дел в отношении граждан, которые решили возложить цветы. При этом власти напомнили, что за это предусмотрена и уголовная ответственность.