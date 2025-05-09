За возложение цветов грозит наказание – как в странах Балтии преследуют за память о Победе

Подвиг советского народа бессмертен. Пока мы живы, к памятникам и мемориалам будут идти благодарные потомки победителей, будут возводиться монументы героям, увековечиваться память наших защитников. Помнить тех, кто не преклонил колени перед врагом и кому мы обязаны жизнью, – наш священный долг.

Особенно когда героический подвиг наших предков на Западе всеми силами стараются стереть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие европейские страны ведут необъявленную войну с историей, пытаются даже запретить День Победы, как это сделали в Литве.