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Зарубежные коллеги поздравили Президента Беларуси и ветеранов с Днём Победы

09 мая 2025 13:47
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В адрес главы белорусского государства поступают многочисленные поздравления с Днем Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарубежные коллеги поздравили Президента Беларуси и ветеранов с Днём Победы-2

С тем, что нужно бережно хранить и передавать потомкам заветы поколения победителей, солидарны президенты России, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана.

Теплые слова пожеланий от лидеров этих стран в этот праздничный день адресованы Александру Лукашенко, а также ветеранам, труженикам тыла и всему дружественному народу Беларуси.

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# День Победы # Международная политика

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