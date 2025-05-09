Зарубежные коллеги поздравили Президента Беларуси и ветеранов с Днём Победы

В адрес главы белорусского государства поступают многочисленные поздравления с Днем Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С тем, что нужно бережно хранить и передавать потомкам заветы поколения победителей, солидарны президенты России, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана.

Теплые слова пожеланий от лидеров этих стран в этот праздничный день адресованы Александру Лукашенко, а также ветеранам, труженикам тыла и всему дружественному народу Беларуси.

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