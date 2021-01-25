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«Благодаря специалистам я хожу». Как долечивают пациентов после коронавируса в Аксаковщине?

25 января 2021 18:07
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Новости Беларуси. Все больше больниц в Беларуси возвращается к обычному режиму работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К примеру, Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине.

«Благодаря специалистам я хожу». Как долечивают пациентов после коронавируса в Аксаковщине?-1

В неврологическом отделении сейчас на этапе долечивания находятся 85 человек. Это те, кто восстанавливаются после инсульта, инфаркта, операций на головном мозге, сердце и сосудах. Они первыми попали в руки врачей после пика коронавируса и видели, как центр «выходил» из красной зоны.

«Благодаря специалистам я хожу». Как долечивают пациентов после коронавируса в Аксаковщине?-4

Юрий Ладик, пациент Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:
После госпиталя в реабилитацию сюда. Только начиналась работа центра по профилю. Я считаю, что повезло на самом деле. Все было готово к приему пациентов.

«Благодаря специалистам я хожу». Как долечивают пациентов после коронавируса в Аксаковщине?-7

Наталья Гайдукевич, пациент Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:
Меня прооперировали в Минске и слабую доставили сюда. Я почти не ходила. Здесь курс и физкультуры, разные процедуры, парафин, на стопы делают, на голень. Ну и вот, благодаря специалистам я хожу.

«Благодаря специалистам я хожу». Как долечивают пациентов после коронавируса в Аксаковщине?-10

Первый пациент с COVID-19 поступил в реабилитационный центр в Аксаковщине 1 апреля. На перепрофилирование ушло буквально несколько дней. Как и большинство стационаров страны, столкнулись с техническими проблемами переоборудования учреждения, но справились. Сегодня о коронавирусном периоде напоминают лишь установленные роллеты, разделявшие в прошлом патоки пациентов. 

«Благодаря специалистам я хожу». Как долечивают пациентов после коронавируса в Аксаковщине?-13

Сергей Малышко, главный врач Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:
Клиника вообще развернута, 461 койка у нас. Реабилитацию – если брать две волны, на долечивание – то у нас прошло где-то порядка 4,5 тысячи пациентов. Во вторую волну эта цифра составила около 2-2,2 тысяч человек.

«Мы из врачей-неврологов стали пульмонологами». Республиканская больница медицинской реабилитации возвращается к обычному режиму работы

«Благодаря специалистам я хожу». Как долечивают пациентов после коронавируса в Аксаковщине?-16

На стандартную реабилитацию центр уже принял более сотни пациентов. С 1 февраля работа в штатном режиме коснется и второго корпуса. Ситуация с пандемией в целом в стране по-прежнему непростая, однако в некоторых регионах медики фиксируют заметное снижение заболеваемости. С понедельника выход из «красной зоны» также в планах 1-й городской клинической больницы в Минске.

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# Коронавирус # общество # Юрий Ладик # Наталья Гайдукевич # Сергей Малышко # Фотофакт

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