«Благодаря специалистам я хожу». Как долечивают пациентов после коронавируса в Аксаковщине?

Новости Беларуси. Все больше больниц в Беларуси возвращается к обычному режиму работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К примеру, Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине.

В неврологическом отделении сейчас на этапе долечивания находятся 85 человек. Это те, кто восстанавливаются после инсульта, инфаркта, операций на головном мозге, сердце и сосудах. Они первыми попали в руки врачей после пика коронавируса и видели, как центр «выходил» из красной зоны.

Юрий Ладик, пациент Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:

После госпиталя в реабилитацию сюда. Только начиналась работа центра по профилю. Я считаю, что повезло на самом деле. Все было готово к приему пациентов.

Наталья Гайдукевич, пациент Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:

Меня прооперировали в Минске и слабую доставили сюда. Я почти не ходила. Здесь курс и физкультуры, разные процедуры, парафин, на стопы делают, на голень. Ну и вот, благодаря специалистам я хожу.

Первый пациент с COVID-19 поступил в реабилитационный центр в Аксаковщине 1 апреля. На перепрофилирование ушло буквально несколько дней. Как и большинство стационаров страны, столкнулись с техническими проблемами переоборудования учреждения, но справились. Сегодня о коронавирусном периоде напоминают лишь установленные роллеты, разделявшие в прошлом патоки пациентов.