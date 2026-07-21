Брестская область завершила уборку озимого ячменя – Пархомчик

В стране есть все необходимое, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Об этом заявил Александр Лукашенко, подводя итоги селекторного совещания по уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор состоялся предметный. Глава государства поручил принять самые жесткие меры по всем существующим недостаткам. На кону экономический суверенитет и продовольственная безопасность страны.
Прогнозируется валовой сбор зерна на уровне более 11 миллионов тонн. Глава государства поставил задачу превзойти прошлогодние показатели и задал планку: со следующей недели нужно убирать не меньше 6 % площадей в день.
От агронома до губернатора – Президент озвучил задачи по уборочной.
На связи вся страна. Первым перед Первым держит отчет губернатор первого региона. Буквально несколько дней назад, в субботу, состоялся обширный доклад. Глава государства лично демонстрирует: сейчас не до выходных, счет идет на часы. Петр Пархомчик начинает с приятной новости последних минут.
Пархомчик: все поставленные Президентом задачи в Брестской области обеспечены на 100%.
Петр Пархомчик, председатель Брестского областного исполнительного комитета:
Завершена уборка озимого ячменя. Намолочено 160 тысяч тонн при урожайности 47,1 центнера с гектара. Плюс 1,8 к уровню 2025 года. В целом убрано 22 % площадей зерновых.
Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании.