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Брестская область завершила уборку озимого ячменя – Пархомчик

21 июля 2026 16:53
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В стране есть все необходимое, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Об этом заявил Александр Лукашенко, подводя итоги селекторного совещания по уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Разговор состоялся предметный. Глава государства поручил принять самые жесткие меры по всем существующим недостаткам. На кону экономический суверенитет и продовольственная безопасность страны. 

Прогнозируется валовой сбор зерна на уровне более 11 миллионов тонн. Глава государства поставил задачу превзойти прошлогодние показатели и задал планку: со следующей недели нужно убирать не меньше 6 % площадей в день.

От агронома до губернатора – Президент озвучил задачи по уборочной.

Брестская область завершила уборку озимого ячменя – Пархомчик-2

На связи вся страна. Первым перед Первым держит отчет губернатор первого региона. Буквально несколько дней назад, в субботу, состоялся обширный доклад. Глава государства лично демонстрирует: сейчас не до выходных, счет идет на часы. Петр Пархомчик начинает с приятной новости последних минут. 

Пархомчик: все поставленные Президентом задачи в Брестской области обеспечены на 100%.

Брестская область завершила уборку озимого ячменя – Пархомчик-4

Петр Пархомчик, председатель Брестского областного исполнительного комитета:
Завершена уборка озимого ячменя. Намолочено 160 тысяч тонн при урожайности 47,1 центнера с гектара. Плюс 1,8 к уровню 2025 года. В целом убрано 22 % площадей зерновых. 

Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании.

# Уборочная кампания # Петр Пархомчик

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