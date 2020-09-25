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Благодарность в адрес Беларуси. В центре Иерусалима подняли флаг нашей страны

25 сентября 2020 08:33
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Новости Беларуси. В центре Иерусалима над креслом раввина Нахмана в зале религиозного училища брацлавских хасидов поднят национальный флаг Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Этот жест – благодарность в адрес нашей страны.  

Благодарность в адрес Беларуси. В центре Иерусалима подняли флаг нашей страны-1

Евреи говорят «спасибо» за помощь паломникам-хасидам, которые направлялись к святыням в украинскую Умань, чтобы там встретить свой Новый год, но вынуждены были застрять на границе Беларуси и Украины.  

Благодарность в адрес Беларуси. В центре Иерусалима подняли флаг нашей страны-4

Напомним, все евреи, которые представляют течение хасидизма, считают своей обязанностью побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана – основателя своего религиозного направления.  

Благодарность в адрес Беларуси. В центре Иерусалима подняли флаг нашей страны-7

С 2010 года между Украиной и Израилем было подписано соглашение о взаимном безвизовом въезде в страну. Благодаря этому и в 2020 году ожидалось массовое паломничество хасидов в Украину – туда планировали приехать не менее 100 000 гостей.

Однако в 2020-м хасиды в Умань так и не попали – наши южные соседи объявили «коронавирусную блокировку». В итоге справлять свои праздники застрявшие хасиды вынуждены были в нашей стране. К слову, теперь большинство путешественников уже вернулись на свою Родину и в знак безграничного неравнодушия вот так поблагодарили.  

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# Беларусь-Израиль # общество # Виктория Ходосок # Фотофакт

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