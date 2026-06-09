Новости по тегу #Беларусь-Израиль

Им настоятельно советуют находиться вблизи защищенных помещений и убежищ, а также максимально ограничить любые поездки по стране.
Александр Лукашенко заявил о готовности Минска расширять контакты с Тель-Авививом.
Полетная программа в Израиль была приостановлена в 2022 году по причинам, независящим от авиакомпании. Теперь рейсы выполняются на комфортабельных самолетах Боинг с салоном бизнес-класса.
Три девочки вместе с мамой переехали в Израиль. Там семью признали неблагополучной, а детей – нуждающимися в защите государства. Благодаря работе белорусских дипломатов и соцслужб Израиля детей удалось вернуть на Родину.
С учетом непростой геополитической ситуации продолжают развиваться и отношения Беларуси с Израилем. Речь об определенных успехах в торгово-экономической сфере: прирост наблюдается по подавляющему большинству товарных групп.
В полночь десятки машин и мотоциклов стартовали из северного города Герцлия и взяли курс на юг Израиля в Эйлат.
Президент поздравил израильского коллегу с Днем независимости.
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