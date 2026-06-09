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Новости по тегу #Беларусь-Израиль

Посольство Беларуси в Израиле рекомендует находящимся там белорусам проявлять повышенную бдительность
09 июня 2026 10:57

Посольство Беларуси в Израиле рекомендует находящимся там белорусам проявлять повышенную бдительность

Лукашенко поздравил Президента и жителей Израиля с Днем Независимости
22 апреля 2026 07:59

Лукашенко поздравил Президента и жителей Израиля с Днем Независимости

«Белавиа» возобновила полётную программу в Израиль
08 января 2026 11:06

«Белавиа» возобновила полётную программу в Израиль

В Израиле семью признали неблагополучной – детей смогли вернуть в Беларусь. Как они живут сейчас
14 ноября 2025 19:34

В Израиле семью признали неблагополучной – детей смогли вернуть в Беларусь. Как они живут сейчас

Определённые подвижки по политическому диалогу есть – Ярошевич о взаимоотношениях Беларуси и Израиля
28 июля 2025 16:47

Определённые подвижки по политическому диалогу есть – Ярошевич о взаимоотношениях Беларуси и Израиля

В Израиле проходит крупнейший на Ближнем Востоке автомотопробег в честь Дня Великой Победы
03 мая 2025 16:57

В Израиле проходит крупнейший на Ближнем Востоке автомотопробег в честь Дня Великой Победы

Лукашенко: Беларусь готова активизировать сотрудничество с Израилем и возобновить прямое авиасообщение
01 мая 2025 07:44

Лукашенко: Беларусь готова активизировать сотрудничество с Израилем и возобновить прямое авиасообщение

Двое белорусов пострадали в Израиле в результате ракетных обстрелов
08 октября 2023 10:45

Двое белорусов пострадали в Израиле в результате ракетных обстрелов

БУТБ готова нарастить поставки белорусских пиломатериалов в Израиль
30 марта 2023 16:19

БУТБ готова нарастить поставки белорусских пиломатериалов в Израиль

«Это общая и неутихающая по сей день боль». Как Беларусь и Израиль сохраняют память о холокосте?
29 января 2023 17:38

«Это общая и неутихающая по сей день боль». Как Беларусь и Израиль сохраняют память о холокосте?

26 мая дипотношениям Беларуси и Израиля исполнилось 30 лет
26 мая 2022 07:01

26 мая дипотношениям Беларуси и Израиля исполнилось 30 лет

Президент Израиля имеет белорусские корни. Александр Лукашенко пригласил Ицхака Герцога в Беларусь
27 декабря 2021 10:33

Президент Израиля имеет белорусские корни. Александр Лукашенко пригласил Ицхака Герцога в Беларусь