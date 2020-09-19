«Это совершенно новая для нас ситуация». Как Красный Крест помогал хасидам-паломникам на белорусской границе

Новости Беларуси. Генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста прокомментировала ситуацию, которая сложилась с хасидами-паломниками на нейтральной территории между Беларусью и Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощь израильтянам оказывали 38 волонтеров. На протяжении пяти дней они обеспечивали пилигримов всем необходимым: одеялами и матрасами (их ушло более 700 единиц), горячим питьем. Сообщается, что передана почти тонна овощей и фруктов, детское пюре, термокружки. Проводилась термометрия. Люди получали средства индивидуальной защиты.

Работа шла в круглосуточном режиме в тесном контакте с посольством Израиля в Беларуси, партнерами из фондов ЮНИСЕФ и ЮНФПА, а также местными органами власти и обществом Красного Креста Украины.

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:

Это была для нас тоже новая ситуация совершенно. Во-первых, место, где это происходило – это не территория Республики Беларусь, нейтральная полоса. Во-вторых, количество путешествующих было более 1000 человек, из них более 200 – дети. Были детки совсем маленькие – порядка 20 детей были в памперсах, были беременные женщины.

Задача была – дать кров, поэтому порядка 700 – в течение всего периода времени – одеяла, пледы, коврики, надувные матрасы, горячее питание. Это тот функционал, который традиционно выполняет Красный Крест – оказание первой помощи.

Были и порезы, и ушибы, у детей, естественно, укусы комаров. Вопрос, связанный с эпидобстановкой, поэтому проводилась термометрия бесконтактными термометрами, раздавались средства индивидуальной защиты, антисептики.