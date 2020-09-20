Рабби Нахман привёл меня сюда. Вот что говорят паломники-хасиды о Беларуси и белорусах

Новости Беларуси. Украинская сторона так и не пропустила паломников на свою территорию. Многие остались в Беларуси и встретили здесь Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Как когда-то в истории в сложные периоды для нашей страны на помощь приходили евреи, так и сегодня в сложный момент уже белорусы протянули руку помощи хасидам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кипы, пейсы, сюртуки, шляпы и бороды. Внимание жителей белорусских городов эти колоритные туристы привлекли еще на прошлой неделе. В Гомеле и Пинске ортодоксальные евреи заняли гостиницы, агроусадьбы и съемные квартиры. «Сейчас из-за «короны» они никого не впускают». Полторы тысячи евреев-хасидов в Пинске ждут открытия границ с Украиной

Их заветная цель – могила пророка Нахмана в украинской Умани. Хасиды считают: побывать у святыни хотя бы раз в жизни должен каждый. Ну а встретить там Новый год (по-еврейски Рош ха-Шана) и вовсе сулит большие удачу и счастье на весь год. Но в этот раз на пути еврейского счастья стал СOVID-19. По крайней мере ссылаясь именно на пандемию 28 августа Украина официально закрыла границы.

Попытать счастья хасиды попробовали через Беларусь. Ожидая продолжения пути, некоторые группы провели в нашей стране несколько недель. Когда до часа икс оставались считанные дни, паломники решили действовать. В понедельник в пункт пропуска «Новая Гута» прибыли сразу свыше 500 человек. Белорусские пограничники их выпустили, но украинские не впустили. «Мы просим, умоляем, чтобы нас впустили». Что происходит с группой хасидов на белорусско-украинской границе? Во вторник, 15 сентября, на нейтральной полосе между пунктами пропуска «Новая Гута» и «Новые Яриловичи» число паломников вплотную приблизилось к 1 200.

С первых минут пребывание паломников в нашей стране попало на контроль Президента. Александр Лукашенко поручил оказать людям всю необходимую помощь.

Мы хотим выразить благодарность Беларуси. Нас принимали очень красиво, очень хорошо. Очень гостеприимная страна. Нас очень красиво принимали. Очень жаль, что Украина нас не может принять из-за каких-то непонятных причин.

Белорусы постарались сделать все возможное, чтобы помочь оказавшимся в экстремальных условиях. К делу подключились спасатели и военные. За считанные часы на нейтральной полосе вырос палаточный лагерь со всеми необходимыми системами жизнеобеспечения. «Я здесь буду, на границе». Евреи-хасиды готовятся провести на границе с Украиной уже третью ночь Простая человеческая забота не осталась без внимания. Слова благодарности в лагере слышались не реже молитв.

Эльдад Шмоели, паломник (Израиль):

Все граждане Беларуси откликнулись, чтобы помочь нам. Это чудо гостеприимства. За это нам хочется сказать спасибо всей белорусской нации.

Эти слова от сердца. Так говорят тому, кто накормил и согрел тебя и твоих детей холодной ночью в чистом поле. А число детей, младшим из которых исполнилось всего несколько месяцев, в пиковые моменты в лагере доходило до 200. Оделья Мао с тяжелым сердцем рассказывает о том, что ей и ее шестерым детям пришлось пережить за эти дни и ночи.

Оделья Мао, паломница (Израиль):

Мы граждане Израиля, мы не беженцы. У нас заказан отель в Умани. Мы не планировали оказаться в такой ситуации. Это сумасшествие. С детьми, без душа, без туалета, без ничего… Это катастрофа. Большое спасибо Беларуси за помощь, за весь этот лагерь. К слову, температура воздуха ночью на этой неделе опускалась до 4°C, а в четверг и вовсе зарядил дождь. Несмотря на непростые условия, паломники до последнего не теряли надежды попасть в Умань.

Бенни Вайнерман, паломник (Израиль):

Рабби Нахман говорит, что человек никогда не должен отчаиваться, всегда нужно быть радостным. У нас нет отчаяния, мы всегда радуемся и танцуем. В прошлых годах, когда люди ездили, тоже граница была закрыта. Так люди открыли границу: они прыгали, танцевали и были всегда радостными. И так мы откроем границу. Мы в это верим.

Несмотря на официальные запросы израильской и белорусской сторон, Киев остался непреклонен. Паломников к их святыне так и не пропустили. «Люди едут в Минск и в Пинск». Паломники-хасиды возвращаются в Беларусь В пятницу, 18 сентября, хасиды стали массово покидать палаточный лагерь, чтобы найти в Беларуси подходящее место для празднования Нового года. К закату солнца нейтральная полоса полностью опустела.

Цухак Хелман, паломник (Израиль):

Люди едут в Минск и в Пинск. Рабби Нахман сказал, что Рош ха-Шана нужно праздновать вместе. Я очень хотел попасть к рабби Нахману, но он привел меня в Беларусь.

Таким образом, 5781 год от сотворения мира паломники-хасиды встретили в Беларуси. Верующие арендовали квартиры и номера отелей в Пинске, Гомеле и Минске.

Александр Добриян, корреспондент:

Такого массового празднования еврейского Нового года в Гомеле не было, пожалуй, последние 100 лет, с тех пор как еврейская община в Гомеле насчитывала десятки тысяч человек. Сегодня молитвы звучат практически во всех гостиницах города.