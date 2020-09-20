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Рабби Нахман привёл меня сюда. Вот что говорят паломники-хасиды о Беларуси и белорусах

20 сентября 2020 19:08
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Новости Беларуси. Украинская сторона так и не пропустила паломников на свою территорию. Многие остались в Беларуси и встретили здесь Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Как когда-то в истории в сложные периоды для нашей страны на помощь приходили евреи, так и сегодня в сложный момент уже белорусы протянули руку помощи хасидам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Рабби Нахман привёл меня сюда. Вот что говорят паломники-хасиды о Беларуси и белорусах-1

Кипы, пейсы, сюртуки, шляпы и бороды. Внимание жителей белорусских городов эти колоритные туристы привлекли еще на прошлой неделе. В Гомеле и Пинске ортодоксальные евреи заняли гостиницы, агроусадьбы и съемные квартиры.

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Рабби Нахман привёл меня сюда. Вот что говорят паломники-хасиды о Беларуси и белорусах-4

Их заветная цель – могила пророка Нахмана в украинской Умани. Хасиды считают: побывать у святыни хотя бы раз в жизни должен каждый. Ну а встретить там Новый год (по-еврейски Рош ха-Шана) и вовсе сулит большие удачу и счастье на весь год. Но в этот раз на пути еврейского счастья стал СOVID-19. По крайней мере ссылаясь именно на пандемию 28 августа Украина официально закрыла границы.

Рабби Нахман привёл меня сюда. Вот что говорят паломники-хасиды о Беларуси и белорусах-7

Попытать счастья хасиды попробовали через Беларусь. Ожидая продолжения пути, некоторые группы провели в нашей стране несколько недель. Когда до часа икс оставались считанные дни, паломники решили действовать. В понедельник в пункт пропуска «Новая Гута» прибыли сразу свыше 500 человек. Белорусские пограничники их выпустили, но украинские не впустили.

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Во вторник, 15 сентября, на нейтральной полосе между пунктами пропуска «Новая Гута» и «Новые Яриловичи» число паломников вплотную приблизилось к 1 200.

Рабби Нахман привёл меня сюда. Вот что говорят паломники-хасиды о Беларуси и белорусах-10

С первых минут пребывание паломников в нашей стране попало на контроль Президента. Александр Лукашенко поручил оказать людям всю необходимую помощь.

Рабби Нахман привёл меня сюда. Вот что говорят паломники-хасиды о Беларуси и белорусах-13

Мы хотим выразить благодарность Беларуси. Нас принимали очень красиво, очень хорошо. Очень гостеприимная страна. Нас очень красиво принимали. Очень жаль, что Украина нас не может принять из-за каких-то непонятных причин.

Рабби Нахман привёл меня сюда. Вот что говорят паломники-хасиды о Беларуси и белорусах-16

Белорусы постарались сделать все возможное, чтобы помочь оказавшимся в экстремальных условиях. К делу подключились спасатели и военные. За считанные часы на нейтральной полосе вырос палаточный лагерь со всеми необходимыми системами жизнеобеспечения.

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Простая человеческая забота не осталась без внимания. Слова благодарности в лагере слышались не реже молитв.

Рабби Нахман привёл меня сюда. Вот что говорят паломники-хасиды о Беларуси и белорусах-19

Эльдад Шмоели, паломник (Израиль):
Все граждане Беларуси откликнулись, чтобы помочь нам. Это чудо гостеприимства. За это нам хочется сказать спасибо всей белорусской нации.

Рабби Нахман привёл меня сюда. Вот что говорят паломники-хасиды о Беларуси и белорусах-22

Эти слова от сердца. Так говорят тому, кто накормил и согрел тебя и твоих детей холодной ночью в чистом поле. А число детей, младшим из которых исполнилось всего несколько месяцев, в пиковые моменты в лагере доходило до 200. Оделья Мао с тяжелым сердцем рассказывает о том, что ей и ее шестерым детям пришлось пережить за эти дни и ночи.

Рабби Нахман привёл меня сюда. Вот что говорят паломники-хасиды о Беларуси и белорусах-25

Оделья Мао, паломница (Израиль):
Мы граждане Израиля, мы не беженцы. У нас заказан отель в Умани. Мы не планировали оказаться в такой ситуации. Это сумасшествие. С детьми, без душа, без туалета, без ничего… Это катастрофа. Большое спасибо Беларуси за помощь, за весь этот лагерь.

К слову, температура воздуха ночью на этой неделе опускалась до 4°C, а в четверг и вовсе зарядил дождь. Несмотря на непростые условия, паломники до последнего не теряли надежды попасть в Умань.

Рабби Нахман привёл меня сюда. Вот что говорят паломники-хасиды о Беларуси и белорусах-28

Бенни Вайнерман, паломник (Израиль):
Рабби Нахман говорит, что человек никогда не должен отчаиваться, всегда нужно быть радостным. У нас нет отчаяния, мы всегда радуемся и танцуем. В прошлых годах, когда люди ездили, тоже граница была закрыта. Так люди открыли границу: они прыгали, танцевали и были всегда радостными. И так мы откроем границу. Мы в это верим.

Рабби Нахман привёл меня сюда. Вот что говорят паломники-хасиды о Беларуси и белорусах-31

Несмотря на официальные запросы израильской и белорусской сторон, Киев остался непреклонен. Паломников к их святыне так и не пропустили.

«Люди едут в Минск и в Пинск». Паломники-хасиды возвращаются в Беларусь

В пятницу, 18 сентября, хасиды стали массово покидать палаточный лагерь, чтобы найти в Беларуси подходящее место для празднования Нового года. К закату солнца нейтральная полоса полностью опустела.

Рабби Нахман привёл меня сюда. Вот что говорят паломники-хасиды о Беларуси и белорусах-34

Цухак Хелман, паломник (Израиль):
Люди едут в Минск и в Пинск. Рабби Нахман сказал, что Рош ха-Шана нужно праздновать вместе. Я очень хотел попасть к рабби Нахману, но он привел меня в Беларусь.

Рабби Нахман привёл меня сюда. Вот что говорят паломники-хасиды о Беларуси и белорусах-37

Таким образом, 5781 год от сотворения мира паломники-хасиды встретили в Беларуси. Верующие арендовали квартиры и номера отелей в Пинске, Гомеле и Минске.

Рабби Нахман привёл меня сюда. Вот что говорят паломники-хасиды о Беларуси и белорусах-40

Александр Добриян, корреспондент:
Такого массового празднования еврейского Нового года в Гомеле не было, пожалуй, последние 100 лет, с тех пор как еврейская община в Гомеле насчитывала десятки тысяч человек. Сегодня молитвы звучат практически во всех гостиницах города.

Рабби Нахман привёл меня сюда. Вот что говорят паломники-хасиды о Беларуси и белорусах-43

Празднования Рош ха-Шана длятся два дня и завершаются воскресным вечером. До этого времени путешествовать и перемещаться верующим запрещено. Давать интервью на камеру в канун праздника тоже нельзя, однако в личной беседе снова и снова звучат самые теплые слова благодарности белорусам, не оставшимся в стороне от чужих проблем. Нашу страну паломники покинут уже в ближайшие дни.

# Государственная граница Беларуси # общество # Алексей Дюбенков # Оделья Мао # Бенни Вайнерман # Александр Добриян # Фотофакт

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