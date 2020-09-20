Александр Лукашенко о паломниках-хасидах: «Зачем вы гнобите этих абсолютно послушных людей?»

Новости Беларуси. На неделе выслушивать и помогать пришлось не только белорусам, но и евреям. Более тысячи паломников застряли на границе с Украиной – их не пустила в Умань из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Беларусь была готова своими силами доставить людей в святые места, но снова вмешалась политика. И снова эти решения были прикрыты покрывалом коронавируса.
Рабби Нахман привёл меня сюда. Вот что говорят паломники-хасиды о Беларуси и белорусах
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самые ортодоксальные, фундамент евреев. Они приехали помолиться. Ну пустите их, пусть они съездят, помолятся. Зачем вы гнобите этих абсолютно послушных людей? Вот это основные, эти люди. Основные эти люди – они хотят помолиться. Ну отвезите вы. Да не надо отвозить – они не бедные, они сами съездят, помолятся. Взяли, заблокировали на границе. И я вынужден был вчера дать команду: пропустите их, мы возьмем в автобусы их, туда в изоляции, в автобусах привезем. Они побудут на этой земле, и мы их обратно вернем, самолетом посадим, и они улетят туда. До чего дошли.