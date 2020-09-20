Александр Лукашенко о паломниках-хасидах: «Зачем вы гнобите этих абсолютно послушных людей?»

Новости Беларуси. На неделе выслушивать и помогать пришлось не только белорусам, но и евреям. Более тысячи паломников застряли на границе с Украиной – их не пустила в Умань из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Беларусь была готова своими силами доставить людей в святые места, но снова вмешалась политика. И снова эти решения были прикрыты покрывалом коронавируса.

Рабби Нахман привёл меня сюда. Вот что говорят паломники-хасиды о Беларуси и белорусах