Бизнесмен: «Я даже наблюдал в Украине целенаправленные мероприятия по уничтожению конкурирующих производств»

Новости Беларуси. В эти дни за ситуацией в Беларуси следят миллионы людей. Среди них тысячи белорусов, которые сейчас живут за пределами страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Драгун – заместитель председателя Всеукраинского объединения белорусов. Он пережил две оранжевые революции. Бизнесмен и опытный управленец не понаслышке знает, чего стоят и к чему приводят лозунги уличных протестов о свободе и справедливости. Разрушенная экономика, захват и уничтожение целых отраслей промышленности – все это происходило на его глазах в соседней Украине. В Беларуси у Александра Драгуна серьезный бизнес и собственный музей национального юмора в Автюках.

Александр Драгун, заместитель председателя Всеукраинского объединения белорусов, бизнесмен:

Я много лет прожил в Украине. Белорус с белорусским паспортом. С 1995 года я жил в Украине, до недавнего времени. Я пережил уже две революции: 2004 года и последнюю. Знаете, сказать, что это какое-то ощущение дежавю – можно и так сказать. Но на самом деле отличие есть: в Украине выходили на Майдан люди, которым уже как пролетариату нечего было терять. А кто выходит в Беларуси? Это не обездоленные люди – это вполне обеспеченные. Мы пообщались, я с украинцами на связи. Знаете, такое даже название дали – какой-то «сытый бунт». Конечно, власть, наверное, где-то что-то не доработала. Наверное, отдельные люди просто не на своем месте. Может быть, в этом тоже какая-то причина заложена.

Но, вы знаете, при всем при этом когда решается вопрос: а вот водитель автобуса? И все такие думают: «Ага, водитель автобуса – это ж ответственность. Кто у нас водитель автобуса? Это важный вопрос». А когда решается вопрос главы государства? Подождите, у нас водитель автобуса – это важный вопрос, а глава государства? Я позитивно отношусь к Светлане Тихановской, абсолютно по-человечески. Но я опасаюсь. Я реально опасаюсь. Я понимаю, что Светлана Тихановская – это очень хороший человек, но это не глава государства. Это не миллионы людей, которые ходят на работу, у них семьи, будущее – когда вопрос ответственности.

Александр Добриян, СТВ:

Имея опыт этих двух революций украинских, мы же помним, что те же возгласы «Ганьба!», «Свабоды!», «Уходи!» – это же мы все слышали в отношении того же Януковича. То есть риторика не меняется. А действительно ли получилась свобода и не было ли подмены понятий во всех этих протестных выступлениях тогда? Сейчас уже прошло время, шесть лет, можем уже о чем-то говорить.

Александр Драгун:

Вы знаете, как оказалось, и в 2004 году, и последняя революция – на самом деле со свободой все эти мероприятия не были связаны вообще никак. Передел собственности, замена портфелей – в таком духе. Это, как говорится, от Советского Союза оторвались, а в Европу так и не попали. Второй вопрос – подождите, а в Европе там что, всем хорошо живется? А почему тогда эти желтые жилеты по Франции бегали полгода? От хорошей жизни там суета вся эта происходила? В их странах всё начиналось с тех же лозунгов. Две женщины рассказывают, почему переехали в Беларусь Своим умом жить, мне кажется, это самое правильное. Вот в нашей ситуации для Беларуси – это очень важно. За слово суверенитет – за него надо цепляться и на нем строить всю свою жизнь. Бесплатный сыр в мышеловке, хорошо там, где нас нет – ну это же не сегодня мы придумали. Белорусам надо об этом думать. И тем трудовым коллективам, и тем горожанам. Большая часть, львиная доля белорусской продукции уходит в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза. А как мне относиться к заявлениям Светланы Тихановской, которая заявила, что, по-моему, разрыв Союзного договора, эти все вещи? Она отдает себе отчет, что повлекут за собой вот такие вот заявления?

Я это все видел в Украине. Полностью уничтоженное машиностроение, авиастроение – за 10 лет, как говорится, ни одного самолета не выпустили. Вот только ремонтами какими-то занимаются, и то неудачно. Я даже наблюдал в Украине целенаправленные мероприятия по уничтожению производств, конкурирующих производств – люди просто покупали завод, покупали его акции и вывозили оборудование на металлолом. Это правда. Аналитик: предприятия, как БелАЗ – Caterpillar и Komatsu – его просто раздавят и забудут, потому что 30% мирового рынка – это жёсткая история Именно это ждет Беларусь в случае, если мы изменим модель госрегулирования, госуправления, стратегии, бизнес-стратегии, макроэкономическую модель работы государства. И бог с ними с деньгами – а за деньгами люди. А люди что будут делать? Что людям останется?