Бизнесмен: «Я даже наблюдал в Украине целенаправленные мероприятия по уничтожению конкурирующих производств»
Новости Беларуси. В эти дни за ситуацией в Беларуси следят миллионы людей. Среди них тысячи белорусов, которые сейчас живут за пределами страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Драгун – заместитель председателя Всеукраинского объединения белорусов. Он пережил две оранжевые революции. Бизнесмен и опытный управленец не понаслышке знает, чего стоят и к чему приводят лозунги уличных протестов о свободе и справедливости. Разрушенная экономика, захват и уничтожение целых отраслей промышленности – все это происходило на его глазах в соседней Украине. В Беларуси у Александра Драгуна серьезный бизнес и собственный музей национального юмора в Автюках.
Александр Драгун, заместитель председателя Всеукраинского объединения белорусов, бизнесмен:
Я много лет прожил в Украине. Белорус с белорусским паспортом. С 1995 года я жил в Украине, до недавнего времени. Я пережил уже две революции: 2004 года и последнюю. Знаете, сказать, что это какое-то ощущение дежавю – можно и так сказать. Но на самом деле отличие есть: в Украине выходили на Майдан люди, которым уже как пролетариату нечего было терять. А кто выходит в Беларуси? Это не обездоленные люди – это вполне обеспеченные.
Мы пообщались, я с украинцами на связи. Знаете, такое даже название дали – какой-то «сытый бунт». Конечно, власть, наверное, где-то что-то не доработала. Наверное, отдельные люди просто не на своем месте. Может быть, в этом тоже какая-то причина заложена.
Но, вы знаете, при всем при этом когда решается вопрос: а вот водитель автобуса? И все такие думают: «Ага, водитель автобуса – это ж ответственность. Кто у нас водитель автобуса? Это важный вопрос». А когда решается вопрос главы государства? Подождите, у нас водитель автобуса – это важный вопрос, а глава государства? Я позитивно отношусь к Светлане Тихановской, абсолютно по-человечески. Но я опасаюсь. Я реально опасаюсь. Я понимаю, что Светлана Тихановская – это очень хороший человек, но это не глава государства. Это не миллионы людей, которые ходят на работу, у них семьи, будущее – когда вопрос ответственности.
Александр Добриян, СТВ:
Имея опыт этих двух революций украинских, мы же помним, что те же возгласы «Ганьба!», «Свабоды!», «Уходи!» – это же мы все слышали в отношении того же Януковича. То есть риторика не меняется. А действительно ли получилась свобода и не было ли подмены понятий во всех этих протестных выступлениях тогда? Сейчас уже прошло время, шесть лет, можем уже о чем-то говорить.
Александр Драгун:
Вы знаете, как оказалось, и в 2004 году, и последняя революция – на самом деле со свободой все эти мероприятия не были связаны вообще никак. Передел собственности, замена портфелей – в таком духе. Это, как говорится, от Советского Союза оторвались, а в Европу так и не попали.
Второй вопрос – подождите, а в Европе там что, всем хорошо живется? А почему тогда эти желтые жилеты по Франции бегали полгода? От хорошей жизни там суета вся эта происходила?
В их странах всё начиналось с тех же лозунгов. Две женщины рассказывают, почему переехали в Беларусь
Своим умом жить, мне кажется, это самое правильное. Вот в нашей ситуации для Беларуси – это очень важно. За слово суверенитет – за него надо цепляться и на нем строить всю свою жизнь. Бесплатный сыр в мышеловке, хорошо там, где нас нет – ну это же не сегодня мы придумали. Белорусам надо об этом думать. И тем трудовым коллективам, и тем горожанам.
Большая часть, львиная доля белорусской продукции уходит в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза. А как мне относиться к заявлениям Светланы Тихановской, которая заявила, что, по-моему, разрыв Союзного договора, эти все вещи? Она отдает себе отчет, что повлекут за собой вот такие вот заявления?
Я это все видел в Украине. Полностью уничтоженное машиностроение, авиастроение – за 10 лет, как говорится, ни одного самолета не выпустили. Вот только ремонтами какими-то занимаются, и то неудачно. Я даже наблюдал в Украине целенаправленные мероприятия по уничтожению производств, конкурирующих производств – люди просто покупали завод, покупали его акции и вывозили оборудование на металлолом. Это правда.
Аналитик: предприятия, как БелАЗ – Caterpillar и Komatsu – его просто раздавят и забудут, потому что 30% мирового рынка – это жёсткая история
Именно это ждет Беларусь в случае, если мы изменим модель госрегулирования, госуправления, стратегии, бизнес-стратегии, макроэкономическую модель работы государства. И бог с ними с деньгами – а за деньгами люди. А люди что будут делать? Что людям останется?
Я абсолютно уверен в том, что определенная, скажем, доля госсобственности, которая на самом деле в Беларуси сохранилась (какие-то промышленные предприятия, какие-то активы), не дает кому-то покоя. Конечно же, кто-то с интересом за всем этим наблюдает. Вот тот же молодой человек с завода МЗКТ, который замначальника отдела закупок, я абсолютно уверен, что он видит себя директором завода. Может, он до конца не понимает, что он на самом деле будет ликвидатором этого завода. Разрыв союзного договора по данному конкретному предприятию приведет к его ликвидации. Все эти люди, которые выходили, они все окажутся на улице.
Экономика государства – ее уничтожить можно на самом деле одним указом неправильным, не говоря о революции. Вот это настолько тонкая материя. Так к ней надо относиться. Только кропотливый труд и выверенная государственная политика позволяют ей развиваться. Любое неправильное действие или противодействие экономическим процессам может привести к ее коллапсу очень быстро. Если сейчас начнутся какие-то такие взрывные реформы – вы же поймите, централь власти, какая ни есть, это работающая модель, работающий механизм.