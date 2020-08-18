Участники митинга в Могилёве: «Нельзя быть безразличным»

Новости Беларуси. На митинг в поддержку мира и стабильности в нашей стране. Новости «24 часа» на СТВ получили кадры из Могилева, где в центр города вышли тысячи жителей региона.

Рабочие предприятий, учителя, врачи, работники культуры. Отец пятерых сыновей сегодня на митинг в поддержку Президента пришел осознанно. 10 лет назад сбылась мечта семьи – открыли агроусадьбу в Могилевском районе.