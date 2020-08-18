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Участники митинга в Могилёве: «Нельзя быть безразличным»

18 августа 2020 19:00
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Новости Беларуси. На митинг в поддержку мира и стабильности в нашей стране. Новости «24 часа» на СТВ получили кадры из Могилева, где в центр города вышли тысячи жителей региона.

Рабочие предприятий, учителя, врачи, работники культуры. Отец пятерых сыновей сегодня на митинг в поддержку Президента пришел осознанно. 10 лет назад сбылась мечта семьи – открыли агроусадьбу в Могилевском районе. 

Участники митинга в Могилёве: «Нельзя быть безразличным»-1

Нельзя быть безразличным, это самое страшное – безразличие. Даже «плохо» можно исправить, а безразличие… Вот этот момент. А они сегодня выжидают момент. Вот эти все силы, которые сегодня хотят всё поломать, всё себе забрать, присвоить всё себе, что мы создавали 26 лет вместе с Батькой. Почему сегодня так? Я поэтому здесь.

Участники митинга в Могилёве: «Нельзя быть безразличным»-4

Я вчера со слезами наблюдала, как общались они с министром здравоохранения – без слез смотреть нельзя было. Это же куда годится? Кто вам дал право оскорблять человека, который сегодня столько сделал для здравоохранения, все эти месяцы боролся с этой несчастной инфекцией.

# Государственная социальная политика # общество # Дмитрий Маськов # Ирина Кучинская # Фотофакт

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