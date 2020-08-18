«Мы боимся, извините, на улицу выйти». Что говорят участники митинга в Гомеле

Новости Беларуси. Митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Гомеле собрал более 10 тысяч человек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. После окончания рабочего дня на главную площадь областного центра пришли представители крупнейших предприятий и организаций города, обычные горожане. Сказать нет дестабилизации и деструктивным силам – таков главный посыл собравшихся.

Жёсткий протест вот этим вот, скажем так, вот этим купленным продажным акциям, которые сегодня творятся, которые сеют в наших душах, в наших сердцах ненависть к родственникам, к соседям. Мы боимся, извините, на улицу выйти. Сегодня и соседи хотели пойти, но они побоялись, а вдруг будет оппозиция. Мы просим у нашего Президента – не дайте, не отпускайте страну. Спасите ее от тех безумных людей, которые творят сегодня вот этот произвол.

А цель одна – показать солидарность с Батькой. Чтобы жить. Просто чтобы жить, чтобы работать, чтобы наши предприятия работали, чтобы жить в безопасности, чтобы ходить на работу. Чтобы развиваться, учиться. Чтобы у нас все было и шло по динамике, как оно шло до этих пор. И Батька – это основной локомотив наш. Он действительно человек, которому можно и нужно подражать. И я думаю, что большинство людей, которые здесь вышли – это люди умные, прагматичные, волевые, не боящиеся и которые будут делать будущее нашей страны.