«Врач» Каравай, который рассказывал о числе погибших на протестах в Минске, не имеет медицинского образования

Человек, который представился как Сергей Каравай – завотделением медпомощи, сообщил зарубежным журналистам о выдуманном числе погибших в результате беспорядков в Беларуси. Правоохранителям мужчина признался, что не имеет медицинского образования и форму работников скорой помощи надел, боясь за свою жизнь.

Сергей Каравай:

Подошли ко мне зарубежные телеканалы – два, два или три где-то. Подошли, спросили о ситуации, убитых. Я пояснил, что 9 августа шесть убитых. 10-го эти же телеканалы и другие еще подошли ко мне в пересечении улиц Серебрянка. Я пояснил – семь убитых. На третий раз я пояснил вообще о 21 убитом.

Скажите пожалуйста, откуда вами была взята эта информация, не соответствующая действительности с ваших слов?