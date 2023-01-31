Бильдербергский клуб. Чем занимается организация и что пропагандирует?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси:

Оруэлл «1984». Это история о нашей не демократии, о нашей диктатуре. Нам говорили, что это не наша история, это история их, они к этому идут, они к этому придут, как и «Скотный двор».

Надежда Сасс, СТВ:

Вы уместно вспомнили и о Римском клубе, я бы еще хотела дополнить: Тайный клуб, теневые вожди, мировое правительство. Это все о нем, о Бильдербергском клубе. Это сообщество сильных мира сего, самых влиятельных и богатых людей планеты. Хочется отметить, что за более чем 60-летнюю его историю в прессу ни разу не попала информация о том, как в действительности проходили заседания клуба, кто и что конкретно говорил. А если всплывали результаты журналистских расследований, ни подтвердить, ни опровергнуть их никто не спешил. И вряд ли смог бы. Слишком много тайн остается за плотно закрытыми кулисами международного политического театра.