Бильдербергский клуб. Чем занимается организация и что пропагандирует?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси:
Оруэлл «1984». Это история о нашей не демократии, о нашей диктатуре. Нам говорили, что это не наша история, это история их, они к этому идут, они к этому придут, как и «Скотный двор».
Надежда Сасс, СТВ:
Вы уместно вспомнили и о Римском клубе, я бы еще хотела дополнить: Тайный клуб, теневые вожди, мировое правительство. Это все о нем, о Бильдербергском клубе. Это сообщество сильных мира сего, самых влиятельных и богатых людей планеты. Хочется отметить, что за более чем 60-летнюю его историю в прессу ни разу не попала информация о том, как в действительности проходили заседания клуба, кто и что конкретно говорил. А если всплывали результаты журналистских расследований, ни подтвердить, ни опровергнуть их никто не спешил. И вряд ли смог бы. Слишком много тайн остается за плотно закрытыми кулисами международного политического театра.
Бильдербергский клуб – неформальное объединение высокопоставленных деятелей капиталистических стран, представителей военных кругов, в том числе и НАТО, банкиров и промышленников, а также представителей реформистских профсоюзов, известных экономистов, политологов, избранных журналистов.
Штаб-квартира находится в Нью-Йорке в помещении Фонда Карнеги. Бильдербергский клуб создавался после Второй мировой войны как организация, содействующая развитию и укреплению диалога между Западной Европой и Северной Америкой «перед лицом коммунистической угрозы». А главной целью клуба было создание новой, постнациональной эпохи, когда не будет стран, а только отдельные регионы, в которых установится единое мировое правительство. Самые известные члены клуба и его ядро – Эдмон де Ротшильд, Дэвид Рокфеллер, Збигнев Бжезинский, Дональд Рамсфельд и Генри Киссинджер.
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