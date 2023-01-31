В Беларуси началась совместная штабная тренировка региональной группировки

Новости Беларуси. Совместная штабная тренировка региональной группировки началась 31 января в Беларуси. За неделю представителям объединенного командования предстоит отработать вопросы совместного планирования применения войск для защиты Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом военные будут опираться на опыт ликвидации недавних вооруженных конфликтов. Развертывание региональной группировки, в которую вошла белорусская армия и около 9 000 российских военнослужащих, началось на территории нашей страны осенью 2022 года. Такое решение было принято президентами двух стран. За это время бойцы провели ряд совместных учений и отработали целый спектр задач на земле и в воздухе.

Сейчас идет активная подготовка и слаживание подразделений. Нынешний комплекс мероприятий должен повысить совместимость органов военного управления Беларуси и России. Кроме того, тренировка станет очередным этапом подготовки к учению «Щит союза – 2023». Маневры запланированы на сентябрь и будут проходить на территории России.