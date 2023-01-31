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Учителя из Вилейки победили в областной олимпиаде, посвящённой храмам

31 января 2023 08:45
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Новости Беларуси. Сохранение духовных и культурных ценностей родной земли. Два педагога из Вилейки стали победителями второго этапа областной интеллектуальной онлайн-олимпиады «История и культура храмов Минщины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учителя из Вилейки победили в областной олимпиаде, посвящённой храмам-1

В числе призеров учитель истории и обществоведения средней школы № 3 Вероника Пестрецова. В подобном испытании молодой педагог приняла участие впервые и довольно успешно. Олимпиада состояла из нескольких этапов: теории и практики. Во втором туре участникам нужно было создать исследовательский проект в форме туристического маршрута либо открытого урока. И отобразить историю одного из храмов Вилейщины.

Учителя из Вилейки победили в областной олимпиаде, посвящённой храмам-4

Вероника Пестрецова, учитель средней школы № 3 Вилейки:
Особенность была в том, что мы должны собрать всю имеющуюся информацию и предоставить ее в доступной форме детям. Я выбрала храм Рождества Пресвятой Богородицы, который находится в деревне Куренец. Вместе с ребятами (параллелью 8 классов) мы посетили этот храм, нам экскурсию провел отец Александр. И дети были удивлены, что храм – это не только место, куда можно прийти и помолиться, но и место совсем других аспектов человеческой жизни: это и школа, и как больница.

Учителя из Вилейки победили в областной олимпиаде, посвящённой храмам-7

Также среди победителей второго этапа олимпиады преподаватель истории 2-й вилейской гимназии. Состязание проводилось при поддержке Минского областного института развития образования. Всего в нем приняли участие более 160 педагогов столичного региона.

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# Конкурс # общество # Вероника Пестрецова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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