Учителя из Вилейки победили в областной олимпиаде, посвящённой храмам

В числе призеров учитель истории и обществоведения средней школы № 3 Вероника Пестрецова. В подобном испытании молодой педагог приняла участие впервые и довольно успешно. Олимпиада состояла из нескольких этапов: теории и практики. Во втором туре участникам нужно было создать исследовательский проект в форме туристического маршрута либо открытого урока. И отобразить историю одного из храмов Вилейщины.

Вероника Пестрецова, учитель средней школы № 3 Вилейки:

Особенность была в том, что мы должны собрать всю имеющуюся информацию и предоставить ее в доступной форме детям. Я выбрала храм Рождества Пресвятой Богородицы, который находится в деревне Куренец. Вместе с ребятами (параллелью 8 классов) мы посетили этот храм, нам экскурсию провел отец Александр. И дети были удивлены, что храм – это не только место, куда можно прийти и помолиться, но и место совсем других аспектов человеческой жизни: это и школа, и как больница.