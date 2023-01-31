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Кофе снижает вероятность смерти от всех причин! Вот что ещё вы могли не знать об этом напитке

31 января 2023 09:45
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Валерия Яскевич, корреспондент:
Каждое мое утро начинается с чашечки бодрящего ароматного кофе.

Интересно, а сколько чашек в день можно пить? А его можно давать детям? А как приготовить вкусно? Хм…. Столько вопросов! Нужно разобраться!

Кофе снижает вероятность смерти от всех причин! Вот что ещё вы могли не знать об этом напитке-1

Евгений Акимов, клинический фармаколог:
Если мы с вами сделаем какое-то общее резюме, то кофе как напиток, скорее, полезен, чем вреден. И по последним данным, по последним крупным обзорам, снижает вероятность смерти от всех причин. В тех случаях, когда употребляется порядка 250-300 миллиграммов кофеина ежесуточно.

Кофе снижает вероятность смерти от всех причин! Вот что ещё вы могли не знать об этом напитке-4

Ирина Саванович, гастроэнтеролог, заведующая 2-й кафедры детских болезней БГМУ:
В 50 миллилитрах эспрессо может содержаться от 50 до 150 миллиграммов кофеина. Растворимый кофе содержит примерно такое же количество. Считается, что для здоровых людей употребление кофеина в дозе от 300 до 400 миллиграммов является безопасным.

Кофе снижает вероятность смерти от всех причин! Вот что ещё вы могли не знать об этом напитке-7

Кофеин – психоактивное вещество и содержится во многих продуктах растительного происхождения. У ребенка, которые съел кусочек шоколада или выпил кофеиносодержащий напиток, запросто могут возникнуть проблемы со сном. Как детям, так и взрослым не стоит употреблять кофе натощак и поздно вечером.

Евгений Акимов:
Есть определенные группы населения, которым кофе не рекомендуется или нужен четкий контроль дозы. Это возрастные люди, страдающие нарушением минеральной плотности костной ткани, остеопорозом, в связи с тем, что кофеиносодержащие напитки влияют на метаболизм кальция и могут усиливать этот процесс.

Кофе снижает вероятность смерти от всех причин! Вот что ещё вы могли не знать об этом напитке-10

Ученые провели ряд исследований и выявили, что максимальный заряд энергии от одной чашки кофе можно получить, сочетая его с долькой грейпфрута или грейпфрутовым соком. Хорошие показатели были также и у кофе с лимоном.

Евгений Акимов:
Стимулирующие эффекты кофеина наиболее заметны, когда человек не употребляет кофе систематически. Когда мы используем кофеин в спорте, целесообразно проводить так называемую кофеиновую депривацию, то есть полное исключение различных кофеиносодержащих напитков, чтобы впоследствии кофеин действовал гораздо эффективнее.

Вкус кофе зависит от сорта и способа приготовления напитка. Важно использовать и качественную воду: бутилированную или фильтрованную.

Кофе снижает вероятность смерти от всех причин! Вот что ещё вы могли не знать об этом напитке-13

Яна Якубовская, бариста:
Также следует уделить внимание помолу. Это что-то должно быть усредненное. Для латте, капучино пропорция кофе должна составлять 30-40 миллилитров кофе, молоко – начиная от 150. Это считается подогретое молоко, вспененное. Сорта кофе, которые посветлее, более цветочные, фруктовые во вкусе. Если выбирать средне-темную обжарку, будет преобладать вкус кофейных бобов, темный шоколад. Светлая обжарка более легенькая во вкусе.

Кофе снижает вероятность смерти от всех причин! Вот что ещё вы могли не знать об этом напитке-16

Для латте и капучино выбирайте двух и трехпроцентное молоко. Обращайте внимание на обжарку зерен – с момента заготовки продукта должно пройти не более 3-4 месяцев. Мы обладаем разным метаболизмом и ведем различный образ жизни, поэтому кофе может как приносить пользу здоровью, так и навредить, особенно если пить его слишком много. 

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# Здоровье # общество # Валерия Яскевич # Евгений Акимов # Фотофакт

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