Кофе снижает вероятность смерти от всех причин! Вот что ещё вы могли не знать об этом напитке

Валерия Яскевич, корреспондент:

Каждое мое утро начинается с чашечки бодрящего ароматного кофе. Интересно, а сколько чашек в день можно пить? А его можно давать детям? А как приготовить вкусно? Хм…. Столько вопросов! Нужно разобраться!

Евгений Акимов, клинический фармаколог:

Если мы с вами сделаем какое-то общее резюме, то кофе как напиток, скорее, полезен, чем вреден. И по последним данным, по последним крупным обзорам, снижает вероятность смерти от всех причин. В тех случаях, когда употребляется порядка 250-300 миллиграммов кофеина ежесуточно.

Ирина Саванович, гастроэнтеролог, заведующая 2-й кафедры детских болезней БГМУ:

В 50 миллилитрах эспрессо может содержаться от 50 до 150 миллиграммов кофеина. Растворимый кофе содержит примерно такое же количество. Считается, что для здоровых людей употребление кофеина в дозе от 300 до 400 миллиграммов является безопасным.

Кофеин – психоактивное вещество и содержится во многих продуктах растительного происхождения. У ребенка, которые съел кусочек шоколада или выпил кофеиносодержащий напиток, запросто могут возникнуть проблемы со сном. Как детям, так и взрослым не стоит употреблять кофе натощак и поздно вечером. Евгений Акимов:

Есть определенные группы населения, которым кофе не рекомендуется или нужен четкий контроль дозы. Это возрастные люди, страдающие нарушением минеральной плотности костной ткани, остеопорозом, в связи с тем, что кофеиносодержащие напитки влияют на метаболизм кальция и могут усиливать этот процесс.

Ученые провели ряд исследований и выявили, что максимальный заряд энергии от одной чашки кофе можно получить, сочетая его с долькой грейпфрута или грейпфрутовым соком. Хорошие показатели были также и у кофе с лимоном. Евгений Акимов:

Стимулирующие эффекты кофеина наиболее заметны, когда человек не употребляет кофе систематически. Когда мы используем кофеин в спорте, целесообразно проводить так называемую кофеиновую депривацию, то есть полное исключение различных кофеиносодержащих напитков, чтобы впоследствии кофеин действовал гораздо эффективнее. Вкус кофе зависит от сорта и способа приготовления напитка. Важно использовать и качественную воду: бутилированную или фильтрованную.

Яна Якубовская, бариста:

Также следует уделить внимание помолу. Это что-то должно быть усредненное. Для латте, капучино пропорция кофе должна составлять 30-40 миллилитров кофе, молоко – начиная от 150. Это считается подогретое молоко, вспененное. Сорта кофе, которые посветлее, более цветочные, фруктовые во вкусе. Если выбирать средне-темную обжарку, будет преобладать вкус кофейных бобов, темный шоколад. Светлая обжарка более легенькая во вкусе.