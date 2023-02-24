Бидон заменял пластиковую тару, а авоська – пакет. Рассказываем об экологичных привычках в СССР

Основной источник мусора на планете – это упаковка. Полиэтиленовые пакеты, картонные коробки, пластиковые контейнеры, алюминиевые банки. По оценкам экспертов, к 2027 году объем мирового рынка упаковки для пищевых продуктов достигнет 500 миллиардов долларов, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. И пока производители набивают карманы, а маркетологи изощряются в фантазиях на тему нового оформления товаров, переработчики ломают голову над тем, как это все утилизировать.

Авоська – шопинг-аксессуар № 1 в СССР. Каждый советский человек везде и всюду носил ее с собой. Эта сеточка легко помещалась в дамскую сумочку или карман. А выдерживала она до 70 килограммов. Вся упаковка товаров в «стране советов» происходила исключительно по экологическим канонам. Вместо современных целлофановых пакетиков использовали плотную коричневую бумагу. А бидон заменял пресловутую пластиковую тару.

Артем Шкрыль, заместитель директора ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Сейчас в нашей жизни очень сильно растет объем упаковки, которую мы употребляем. Если раньше мы покупали колбасу или еще что-то, мы брали ее в естественном виде, то сейчас она упакована в пластиковую упаковку. Практически все, что мы употребляем, во что-то упаковано, потому что мы привыкли, нам удобно.

В СССР было много экологичных привычек помимо шопинга с авоськой. Пункты приема. Сбором стеклотары занимались даже дети. Если пол-литра молока продавали по 28 копеек, то за пустую бутылку можно было получить 15. Тару не принимали с браком на горлышке, этикетками, сколами. Поэтому их предварительно тщательно мыли, проверяли, хранили.

Вячеслав Дорощенко, начальник участка вторичных материальных ресурсов компании по обращению с отходами:

Я еще застал советские времена, когда мы ходили в магазин за молоком с бидончиком, за сметаной – со стеклянной баночкой, которая мылась, какие-то продукты упаковывали в обыкновенную бумагу. Либо мы использовали многоразовые сетки, авоськи и так далее в детстве своем. Сейчас общество практически от этого отошло. Сейчас и торговля, и производитель предлагают либо предупакованный товар, либо одноразовую упаковку. Максимально развивался сбор стеклянной тары через заготовительные пункты, потому была стандартизация – определенные виды тары и упаковки, стекло собиралось как вторичный материал, собиралась макулатура.

Синтетические полимеры хлынули в массовое производство в 1950-х. С тех пор они плотно вошли в нашу жизнь: от упаковки еды до изготовления деталей самолета. Больше 70 % продукции из таких материалов оказывается на свалках, лишь 10 % идет на переработку. Масштабы катастрофы и ее последствия тем временем становятся все более очевидными.