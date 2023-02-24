Как правильно сортировать мусор и что делать со старой техникой? Узнали у специалистов

Мало просто вынести мусор и закинуть его в специальный контейнер. Если уж и действовать на благо экологии, то по всем канонам. Например, мало кто знает, что тару перед выбросом нужно подготовить, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Вячеслав Дорощенко, начальник участка вторичных материальных ресурсов компании по обращению с отходами: Затрудняет переработку отходов прежде всего загрязненность отходов. Если бутылки от кефира предварительно не помыть, возникает большой вопрос с ее дальнейшей переработкой. Ведь несложно сполоснуть бутылку от кефира, несложно же это сделать и поместить в отдельный контейнер. Это значительно упрощает подготовку и переработку.

Алексей Вододохов, начальник отдела экологии компании по обращению с отходами:

В Беларуси перерабатывается порядка 20 % пластиковых отходов. Переработка, как правило, заключается в измельчении, потом в использовании в качестве частей или компонентов строительных материалов. Прискорбно, но это факт, что 80 % отходов пластика мы захораниваем. Проблема в том, что если предприятия обязаны осуществлять обращение с отходами под страхом штрафных санкций, то человек только по своей доброй воле разделяет отходы. Разделять или нет, решать каждому из нас.

Куда девать старую технику, которая отслужила свой срок: надоела, сломалась, устарела или перестала устраивать по характеристикам? Казалось бы, чего тут думать: вынес старый телевизор в мусорный контейнер – и все вопросы решены. На самом деле не все так просто.