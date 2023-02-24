Как правильно сортировать мусор и что делать со старой техникой? Узнали у специалистов

Мало просто вынести мусор и закинуть его в специальный контейнер. Если уж и действовать на благо экологии, то по всем канонам. Например, мало кто знает, что тару перед выбросом нужно подготовить, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Мало просто вынести мусор и закинуть его в специальный контейнер. Если уж и действовать на благо экологии, то по всем канонам. Например, мало кто знает, что тару перед выбросом нужно подготовить, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Вячеслав Дорощенко, начальник участка вторичных материальных ресурсов компании по обращению с отходами:
Затрудняет переработку отходов прежде всего загрязненность отходов. Если бутылки от кефира предварительно не помыть, возникает большой вопрос с ее дальнейшей переработкой. Ведь несложно сполоснуть бутылку от кефира, несложно же это сделать и поместить в отдельный контейнер. Это значительно упрощает подготовку и переработку.
Алексей Вододохов, начальник отдела экологии компании по обращению с отходами:
В Беларуси перерабатывается порядка 20 % пластиковых отходов. Переработка, как правило, заключается в измельчении, потом в использовании в качестве частей или компонентов строительных материалов. Прискорбно, но это факт, что 80 % отходов пластика мы захораниваем. Проблема в том, что если предприятия обязаны осуществлять обращение с отходами под страхом штрафных санкций, то человек только по своей доброй воле разделяет отходы. Разделять или нет, решать каждому из нас.
Куда девать старую технику, которая отслужила свой срок: надоела, сломалась, устарела или перестала устраивать по характеристикам? Казалось бы, чего тут думать: вынес старый телевизор в мусорный контейнер – и все вопросы решены. На самом деле не все так просто.
Артем Шкрыль, заместитель директора ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Нам бы хотелось, чтобы бытовая техника более активно вовлекалась в переработку, правильно перерабатывалась, потому что тот телевизор, который стоит у нас в доме, тоже содержит определенные элементы, которые должны быть правильно оттуда изъяты и переработаны. Для этого можно отнести его в приемный пункт вторичных материальных ресурсов либо позвонить в специальные службы, которые занимаются вывозом бытовой техники. Нежелательно оставлять его на контейнерной площадке, потому что осадки, кто-то может разбить его и так далее. Лучше с техникой правильно обращаться.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Контейнер, сортировка, захоронение. Как происходит процесс переработки мусора?
Медали из переработанного металла и парк на месте свалки. Что делают в разных странах для спасения экологии?
Белорусы планируют использовать 90% отходов к 2035-му. Вот как в стране борются с мусором