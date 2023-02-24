Масленица-2023. Где в Минске можно отведать румяных блинов и не только?

Новости Беларуси. Масленица – сытная и веселая. В конце недели минчан ожидают праздничные выходные, посвященные самому блинному празднику в году. Полакомиться угощениями можно будет в каждом районе Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Самая масштабная ярмарка по традиции развернется у Дворца спорта. Все выходные минчане и гости столицы смогут отведать румяных блинов и поучаствовать в фольклорных обрядах. Кроме того, для посетителей праздника подготовили яркое театрализованное представление.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Жители и гости столицы могут посетить любой район Минска, в них пройдут 25 числа народные гуляния и будут организованы ярмарки с торговым обслуживанием. На сайтах Мингорисполкома и администраций районов указано время проведения и адреса площадок.