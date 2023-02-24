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Масленица-2023. Где в Минске можно отведать румяных блинов и не только?

24 февраля 2023 16:44
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Новости Беларуси. Масленица – сытная и веселая. В конце недели минчан ожидают праздничные выходные, посвященные самому блинному празднику в году. Полакомиться угощениями можно будет в каждом районе Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Масленица-2023. Где в Минске можно отведать румяных блинов и не только?-1

Самая масштабная ярмарка по традиции развернется у Дворца спорта. Все выходные минчане и гости столицы смогут отведать румяных блинов и поучаствовать в фольклорных обрядах. Кроме того, для посетителей праздника подготовили яркое театрализованное представление.

Масленица-2023. Где в Минске можно отведать румяных блинов и не только?-4

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Жители и гости столицы могут посетить любой район Минска, в них пройдут 25 числа народные гуляния и будут организованы ярмарки с торговым обслуживанием. На сайтах Мингорисполкома и администраций районов указано время проведения и адреса площадок.

Масленица-2023. Где в Минске можно отведать румяных блинов и не только?-7

Порадует яркой программой и Центральный ботанический сад. В субботу, 25 февраля, с 12:00 до 17:00 здесь будут работать интерактивные масленичные локации, где посетителей угостят блинами и расскажут об истории древнего праздника. А в экспозиционной оранжерее для детей пройдет практикум по изготовлению сувениров. Приглашает на проводы зимы и столичный зоопарк.

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# Масленица в Беларуси # общество # Елена Нагорная # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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