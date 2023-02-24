Воины-интернационалисты побывали на БелАЗе. Ветеранам показали, как делают самосвалы

Новости Беларуси. Воины-интернационалисты Минской области посетили БелАЗ. Мероприятие приурочили к 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В нем приняли участие ветераны, представители военных комиссариатов, общественных объединений и политических партий. Для воинов-интернационалистов подготовили насыщенную программу. Провели экскурсию по предприятию, где выпускают известные во всем мире самосвалы.

Григорий Мамайко, председатель Столбцовской районной общественной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:

Прогресс растет, у нас уже появляются машины самоуправляемые, где не сильно нужен труд человека. Что касается столбцовской организации, то в этом году тесный контакт у нас всегда с районным исполнительным комитетом, тут отношение власти к объединениям афганцев очень хорошее. Потому что есть клуб, мы работаем и показываем свою работу.

Павел Кресс, председатель Минской областной организации общественного объединения воинов-интернационалистов:

Этот месяц наполнен комплексом мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. Более тысячи уроков мужества прошли в школах. Главная цель, которую мы ставим перед собой, – довести до молодого поколения понятия мужества, стойкости, уважения к старшим товарищам.