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Воины-интернационалисты побывали на БелАЗе. Ветеранам показали, как делают самосвалы

24 февраля 2023 16:35
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Новости Беларуси. Воины-интернационалисты Минской области посетили БелАЗ. Мероприятие приурочили к 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Воины-интернационалисты побывали на БелАЗе. Ветеранам показали, как делают самосвалы-1

В нем приняли участие ветераны, представители военных комиссариатов, общественных объединений и политических партий. Для воинов-интернационалистов подготовили насыщенную программу. Провели экскурсию по предприятию, где выпускают известные во всем мире самосвалы.

Воины-интернационалисты побывали на БелАЗе. Ветеранам показали, как делают самосвалы-4

Григорий Мамайко, председатель Столбцовской районной общественной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:
Прогресс растет, у нас уже появляются машины самоуправляемые, где не сильно нужен труд человека. Что касается столбцовской организации, то в этом году тесный контакт у нас всегда с районным исполнительным комитетом, тут отношение власти к объединениям афганцев очень хорошее. Потому что есть клуб, мы работаем и показываем свою работу.

Воины-интернационалисты побывали на БелАЗе. Ветеранам показали, как делают самосвалы-7

Павел Кресс, председатель Минской областной организации общественного объединения воинов-интернационалистов:
Этот месяц наполнен комплексом мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. Более тысячи уроков мужества прошли в школах. Главная цель, которую мы ставим перед собой, – довести до молодого поколения понятия мужества, стойкости, уважения к старшим товарищам.

Воины-интернационалисты побывали на БелАЗе. Ветеранам показали, как делают самосвалы-10

Гости посетили не только цеха, но и музей трудовой славы БелАЗа. Они смогли узнать про историю создания Белорусского автомобильного завода, увидеть разнообразные модели карьерных самосвалов и другой техники.

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# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Григорий Мамайко # Павел Кресс # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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