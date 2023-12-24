Безвиз набирает популярность! Почему всё больше прибалтов и поляков хотят познакомиться с Беларусью?

Вопреки западным страшилкам про белорусский «рэжым», мы сохранили равновесие и баланс, который так старательно пытались и пытаются нарушить, вводя санкции, закрывая погранпереходы, отгораживаясь заборами. Но здравый ум подсказывает белорусам, что эффективнее строить не заборы, а мосты – в политики, экономике, дипломатии. Мы не отходим от этой стратегии ни на шаг, потому и в 2024-м Беларусь продлевает политику безвизового въезда для жителей Польши, Литвы и Латвии. Такое предложение МИД на неделе поддержал Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Приезжайте – и смотрите! И обычные поляки, литовцы и латыши едут целыми автобусами, чтобы посмотреть на те самые белорусские реалии, а еще закупиться продуктами, лекарствами, топливом – тем, что в ЕС сегодня стоит, как у нас говорят, дурных грошей. На неделе наш Константин Герцев пообщался с нашими западными гостями и узнал, почему, несмотря на обстоятельства, настоящая народная дружба только крепнет.

Это большая и хорошая возможность для всех адекватных русскоязычных – приехать познакомиться с Беларусью, посмотреть, что за люди, какие здесь цены, как живут.

Сотни роликов и если не тысячи поздравлений взорвали соцсети вечером этой среды. Так благодарные граждане приграничных Польши, Литвы и Латвии отреагировали на решение Президента Лукашенко о продлении безвиза на следующий год. Впервые официальный Минск заговорил о подобной мере еще в апреле 2022-го, тогда въезд упростили в отношении Прибалтийских республик, а в июле жест добрососедства проявили и в адрес Варшавы. В Беларуси продлили безвиз! Что думают граждане соседних стран?

О такой популярности в первую очередь говорят сухие цифры статистики. Госпогранкомитет рапортует, за 2022 год безвизом воспользовались почти 370 тысяч граждан соседних стран Евросоюза.

В этом – уже порядка 410, и это без учета рождественских каникул. Львиная доля за Литвой, но и действующих пунктов пропуска с этой республикой – четыре, в то время, как с Польшей и Латвией всего лишь по одному. Лечить зубы в Беларуси в два раза дешевле, чем в Польше – замдиректора стоматологической клиники. Подробности.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:

На участке Брестской пограничной группы в течение 2022 года безвизом для въезда в Республику Беларусь воспользовались 17 413 граждан Республики Польша. С начала этого года в настоящее время безвизом воспользовались уже почти 36,5 тысячи граждан Польши. Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на искусственно создаваемые очереди, интерес сопредельного государства к Республике Беларусь нисколько не уменьшается. Константин Герцев, корреспондент:

Пункт пропуска Брест всегда был зеркалом белорусско-польских отношений, но если очередями на въезд и выезд здесь уже никого не удивишь, то ноу-хау этого сезона – рекламные билборды с наиболее востребованными среди иностранцев услугами. От выпить и закусить до красоты и здравоохранения. Как говорится: от каждого по возможностям, каждому по потребностям. Латыши рассказали, почему они приезжают в Беларусь Такие обороты, что ком в горле западных соседей, а точнее их руководства. Как будто по щелчку, в эфире национальных телеканалов зазвучали призывы бойкотировать поездки в Беларусь. Предлоги прямиком из ненавистного ими советского прошлого: репрессии, безопасность, КГБ.

Диана Эглите, представитель МИД Латвии:

Снова и снова привлекаем жителей Латвии и строго не рекомендуем ехать в соседнее белорусское государство. А тем, кто там находится, советуем уезжать. Белорусские спецслужбы зафиксировали активность ЦРУ в Минске. Подробности. В большом интервью государственным медиа глава белорусских спецслужб Иван Тертель напрочь развеял миф о якобы вербовках на границе. Но людям понимающим и знающим нашу страну не понаслышке все и так давно предельно ясно.

Андрей Максимов, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов:

Можно рассказать все что угодно: о вспышке шпиономании, что здесь у нас кругом утечки ядерных материалов с АЭС белорусской, еще что-нибудь – фантазии неограниченные. Потому что никто не сможет это проверить. А так как в своем простодушии прибалтийские граждане и польские сограждане верят всему плохому, но не верят реальности, то они, естественно, поверят в эту ерунду.

Андрис Мудиныш, бизнесмен из Латвии:

Достаточно просто открыть сводки криминальной Литвы или Латвии. Достаточно этого всего можно прочитать, что там произошло за минувшие сутки или за минувшую неделю. Столько угонов, сколько происходит в Латвии, не найдете даже в России, наверное, самой большой стране.