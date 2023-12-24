Особенность кровли или банальная халатность? В Беларуси участились случаи падения ледяных глыб с крыш

На неделе в Беларуси произошла целая череда несчастных случаев, связанных с погодными условиями. Дожди и плюсовая температура привели к активному таянию снега, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Гомельской области из-за этого наметился паводок, что для декабря не совсем характерно, но были происшествия и с более серьезными последствиями.

Так, в среду, 20 декабря, буквально в центре Гомеле из-за схода снега с крыши пострадала девушка. А вечером под снежно-ледяным градом оказались и две школьницы. В результате 8-летняя девочка получила травму головы и была госпитализирована. Буквально в тот же день в Могилеве по той же причине пострадала местная жительница. Женщина вышла посмотреть, как проходят работы по очистке крыши и была травмирована. Но самый резонансный случай произошел в Витебске, где погибла 39-летняя женщина. На нее с крыши упала глыба льда и снега, что привело к смертельному исходу. Правоохранители возбудили уголовное дело за халатность. Но особое внимание следователи уделят причинам и условиям, которые привели к случившемуся.

Оживленный проспект в центре Витебска. Сегодня горожане несут сюда цветы и лампады и с осторожностью обходят теперь уже огражденный участок, куда в начале недели с крыши рухнула ледяная глыба. Ситуация, казалось бы, типичная для погодных условий: после продолжительных снегопадов в страну пришла оттепель. Но в этот раз коммунальная проблема обернулась трагедией: из-за падения снега с высоты погибла 39-летняя женщина.

Двое маленьких деток осталось у нее, 39 лет. Это немыслимо, это страшно.

Заснеженная кровля собственного дома вызывала опасения у его жителей. Говорят, накануне даже обращались в коммунальные службы. Но быстро решить проблему не удалось.





Как мне говорили с этого дома знакомые, говорили, чтобы снег убрали с крыши. Никто об этом как бы... Так огородили ленточкой.

Что привело к трагедии? Просто не успели, я считаю, вовремя среагировать коммунальные службы, не успели сбить. Много было в тот день.

Смотрю: чтобы только не упало. Меня самого даже на улице Комсомольской чуть дважды не убило снегом. Сошла лавина, именно ледышек.

Своевременно убирать наледи с кровель – задача городских коммунальных служб. Местный ЖРЭТ от комментариев нашей съемочной группе отказался. Но пока причины произошедшего на проспекте Черняховского оценивают следователи.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:

Следственным управлением УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 428 Уголовного кодекса Республики Беларусь – это служебная халатность. Следователи изъяли необходимую документацию, которая в настоящее время анализируется. Допрашивают свидетелей.





Стоит отметить, что расчистка крыш в зимний период в Витебске ведется, но за погодой коммунальщикам угнаться сложно. Особенно если речь идет о городских районах старой застройки – как правило, крыши там имеют скатную конструкцию, когда кровля расположена под углом. Устранять на них наледь сложнее, а вот вероятность падения снега намного выше.

Александра Ходюкова, корреспондент:

В Витебске насчитывается 611 домов со скатной кровлей. На крышах самых проблемных объектов планируют установить электроподогрев, что в будущем поможет избежать образования сосулек и ледяных глыб. Снежные лавины на неделе прокатились и по другим областным центрам. В Могилеве, выполняя работу по уборке крыши, получила травмы мастер коммунальной службы. В Гомеле от ледяных глыб пострадали две гимназистки и студентка. Сейчас они находятся в больнице.