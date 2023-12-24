Икра или шарики из водорослей? Как самому проверить, то ли вы купили к новогоднему столу

Не секрет, что в Беларуси радеют не только о ценах, но и о качестве продуктов. А перед Новым годом отдельные товарные позиции вызывают настоящий ажиотаж, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К примеру, красная икра. Уже традиционное блюдо праздничного стола, за которым в эти дни идет настоящая торговая охота. Ведь мало только купить. Отдельный квест – найти ту самую. Перед Новым годом особо ушлые продавцы пытаются нажиться на ситуации и подсовывают покупателям подделку. Вот и на неделе в Беларусь пытались ввезти 345 килограммов красной икры, но смоленские таможенники не пропустили деликатес, у которого было не все в порядке с документами. Как отмечают специалисты, это не первый нежеланный подарок, доставку которого в Беларусь пришлось отменить. Но покупательские игры в съедобное-несъедобное все равно продолжаются. Икру продают в переходах метро, на рынках, через социальные сети и паблики, которые растут и множатся, кажется, не по дням, а по часам. Такой спрос на икру бывает только раз в году. Икра красная или опасная – в торгово-гастрономической дилемме разбирался Глеб Прокофьев.

Без преувеличения один из самых востребованных продуктов в конце декабря. Икра горбуши, нерки, кижуча, форели и не только. Чем ближе праздники, тем больше предложений. Но некоторые из них весьма сомнительные.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Изучив мнения интернет-пользователей, делаем вывод, что чаще всего поддельную икру продают у входа в метро. Поэтому спускаемся в подземку. И сразу на первый взгляд выгодная покупка. 100 граммов деликатеса всего за 10 рублей. А продавец хоть и не имеет никаких подтверждающих документов, убедительно повествует о качестве продукта.

– Ваша?

– Икра?

– Да. Можно посмотреть?

– 140 грамм.

– Настоящая икра. А почему так дешево? В магазинах по 20.

– Да.

– А у вас почему так дешево?

– Выход есть.

– Прямо у поставщика берете?

– Ну да.

– Хорошо.

– Берете?

– Да.

Отсутствие акцизов на упаковке не омрачает новогоднего настроения. Тем более, что все данные о производителе указаны корректно. Но это тоже только на первый взгляд. Беглый поиск в интернете – и выясняется, что такое предприятие попросту не зарегистрировано. Глеб Прокофьев:

В подземном переходе у нелегального торговца мы купили вот такую баночку икры. Что можете сказать об этом товаре?

Ирина Жуковская, главный специалист управления государственного контроля надзора Госстандарта:

Изучив маркировку данного продукта, я вижу, что на ней отсутствует единый знак обращения продукции на таможенной территории – знак ЕАЭС. Это свидетельствует о том, что не подтверждено соответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза. Продукция изготовлена несуществующим изготовителем, ООО «Персей». Я могу сделать заключение, что эта продукция икрой лососевых рыб не является. Проблемы с сертификацией элитного лакомства аппетит, конечно, портят. Тем более, что икра традиционно находится в начале списка самых подделываемых продуктов.

Глеб Прокофьев:

Теперь нашу покупку испытаем уже в лабораторных условиях. Открываем банку с икрой. Я как неэксперт разницы с настоящей икрой не вижу.

Сейчас используем метод, который каждый может повторить у себя дома. Для этого нам нужен кипяток.