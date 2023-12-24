Икра или шарики из водорослей? Как самому проверить, то ли вы купили к новогоднему столу
Не секрет, что в Беларуси радеют не только о ценах, но и о качестве продуктов. А перед Новым годом отдельные товарные позиции вызывают настоящий ажиотаж, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К примеру, красная икра. Уже традиционное блюдо праздничного стола, за которым в эти дни идет настоящая торговая охота. Ведь мало только купить. Отдельный квест – найти ту самую.
Перед Новым годом особо ушлые продавцы пытаются нажиться на ситуации и подсовывают покупателям подделку. Вот и на неделе в Беларусь пытались ввезти 345 килограммов красной икры, но смоленские таможенники не пропустили деликатес, у которого было не все в порядке с документами. Как отмечают специалисты, это не первый нежеланный подарок, доставку которого в Беларусь пришлось отменить.
Но покупательские игры в съедобное-несъедобное все равно продолжаются. Икру продают в переходах метро, на рынках, через социальные сети и паблики, которые растут и множатся, кажется, не по дням, а по часам. Такой спрос на икру бывает только раз в году.
Икра красная или опасная – в торгово-гастрономической дилемме разбирался Глеб Прокофьев.
Без преувеличения один из самых востребованных продуктов в конце декабря. Икра горбуши, нерки, кижуча, форели и не только. Чем ближе праздники, тем больше предложений. Но некоторые из них весьма сомнительные.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Изучив мнения интернет-пользователей, делаем вывод, что чаще всего поддельную икру продают у входа в метро. Поэтому спускаемся в подземку.
И сразу на первый взгляд выгодная покупка. 100 граммов деликатеса всего за 10 рублей. А продавец хоть и не имеет никаких подтверждающих документов, убедительно повествует о качестве продукта.
– Ваша?
– Икра?
– Да. Можно посмотреть?
– 140 грамм.
– Настоящая икра. А почему так дешево? В магазинах по 20.
– Да.
– А у вас почему так дешево?
– Выход есть.
– Прямо у поставщика берете?
– Ну да.
– Хорошо.
– Берете?
– Да.
Отсутствие акцизов на упаковке не омрачает новогоднего настроения. Тем более, что все данные о производителе указаны корректно. Но это тоже только на первый взгляд. Беглый поиск в интернете – и выясняется, что такое предприятие попросту не зарегистрировано.
Глеб Прокофьев:
В подземном переходе у нелегального торговца мы купили вот такую баночку икры. Что можете сказать об этом товаре?
Ирина Жуковская, главный специалист управления государственного контроля надзора Госстандарта:
Изучив маркировку данного продукта, я вижу, что на ней отсутствует единый знак обращения продукции на таможенной территории – знак ЕАЭС. Это свидетельствует о том, что не подтверждено соответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза. Продукция изготовлена несуществующим изготовителем, ООО «Персей». Я могу сделать заключение, что эта продукция икрой лососевых рыб не является.
Проблемы с сертификацией элитного лакомства аппетит, конечно, портят. Тем более, что икра традиционно находится в начале списка самых подделываемых продуктов.
Глеб Прокофьев:
Теперь нашу покупку испытаем уже в лабораторных условиях. Открываем банку с икрой. Я как неэксперт разницы с настоящей икрой не вижу.
Сейчас используем метод, который каждый может повторить у себя дома. Для этого нам нужен кипяток.
Если бы это была настоящая икра, то вода бы побелела. Появились бы своеобразные белые нити. А мы сейчас видим, что просто помутнели икринки. Другого процесса не наблюдаем. Это был народный опыт.
Как научно определить икру лосося – смотрите в видео.