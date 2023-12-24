Латыши рассказали, почему они приезжают в Беларусь

В 2024-м Беларусь продлевает политику безвизового въезда для жителей Польши, Литвы и Латвии. Такое предложение МИД на неделе поддержал Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И обычные поляки, литовцы и латыши едут целыми автобусами, чтобы посмотреть на те самые белорусские реалии, а еще закупиться продуктами, лекарствами, топливом – тем, что в ЕС сегодня стоит, как у нас говорят, дурных грошей.

Безвиз набирает популярность! Почему всё больше прибалтов и поляков хотят познакомиться с Беларусью?

Город над Бугом в канун новогодних праздников буквально накрыло туристической волной. Брест, как и Гродно, в зоне действия еще одного безвиза. На этот раз граждане 73 государств могут беспрепятственно посещать приграничные районы сроком до 15 дней.