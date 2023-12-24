Латыши рассказали, почему они приезжают в Беларусь
В 2024-м Беларусь продлевает политику безвизового въезда для жителей Польши, Литвы и Латвии. Такое предложение МИД на неделе поддержал Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И обычные поляки, литовцы и латыши едут целыми автобусами, чтобы посмотреть на те самые белорусские реалии, а еще закупиться продуктами, лекарствами, топливом – тем, что в ЕС сегодня стоит, как у нас говорят, дурных грошей.
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Город над Бугом в канун новогодних праздников буквально накрыло туристической волной. Брест, как и Гродно, в зоне действия еще одного безвиза. На этот раз граждане 73 государств могут беспрепятственно посещать приграничные районы сроком до 15 дней.
Александра Пашедо, заместитель директора туристического агентства:
Мы спрашиваем туристов, что вас привлекает, что больше всего понравилось. Большинство отмечают безопасность. На первом месте идет доброжелательность, и я могу сказать, что у нас есть достаточно много повторных туристов, которые возвращаются к нам уже с друзьями. Приезжают показать, посмотреть, что как происходит с большим удовольствием.
Тревел-бум дошел и до столицы. Санкции скосили авиа и ж/д перевозки между Минском и городами Западной Европы еще в ковидные времена. Часть потоков взяли на себя автобусные операторы, увеличив частоту рейсов. Сегодня об этом заговорили вновь – спрос рождает предложение.
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Автобус был полный, это очень удобно. Потому что мы привыкли во время Союза ездить без виз. Ездить в Минск, когда есть друзья, родственники, это очень хорошо.
Чем больше рейсов, тем лучше: чаще будем к вам в гости приезжать.
На новогодние мероприятия с детьми приехали. Хотим им показать елочки, как раньше, как мы смотрели. Просто у нас в Латвии такого нет.