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Белорусские спецслужбы зафиксировали активность ЦРУ в Минске

13 декабря 2023 11:01
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Западная концепция противостояния в отношении Беларуси зашла в тупик, – заявил председатель КГБ Иван Тертель. По оценке органов государственной безопасности, цели оппонентов нашей страны за последние 3 года не претерпели значительных изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские спецслужбы зафиксировали активность ЦРУ в Минске-1

Продолжаются попытки дестабилизировать обстановку в обществе, подорвать социально-экономический вектор развития. Формат деятельности перешел в более скрытую фазу, что в очередной раз доказывает провал санкционного давления на Минск. При этом правоохранительный блок пресекает работу контрразведывательных структур иностранных государств.

Белорусские спецслужбы зафиксировали активность ЦРУ в Минске-4

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:
В ходе работы нашей контрразведки мы фиксируем прибытие иностранных дипломатов на нашу территорию, иногда разведчиков с различными целями. И интересна реакция, когда они посещают Минск, различные объекты. Недавно были сотрудники ЦРУ, буквально на днях, очень активно перемещались по Минску. И их удивление, что народ не голодает, транспорт работает, люди живут своей жизнью, в настроении. Ждут в настоящее время праздники. И это усилит диссонанс той информации теми представлениями, которые имеются в обществе западных государств.

Белорусские спецслужбы зафиксировали активность ЦРУ в Минске-7

Работа спецслужб в разрезе важнейшего компонента интеграционных процессов на постсоветском пространстве станет ключевой темой на предстоящем совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ, которое пройдет завтра, 14 декабря, в Минске. Для участия в нем в белорусскую столицу уже прибыл директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

# КГБ Беларуси # Иван Тертель # Сергей Нарышкин

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