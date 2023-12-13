Белорусские спецслужбы зафиксировали активность ЦРУ в Минске

Западная концепция противостояния в отношении Беларуси зашла в тупик, – заявил председатель КГБ Иван Тертель. По оценке органов государственной безопасности, цели оппонентов нашей страны за последние 3 года не претерпели значительных изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжаются попытки дестабилизировать обстановку в обществе, подорвать социально-экономический вектор развития. Формат деятельности перешел в более скрытую фазу, что в очередной раз доказывает провал санкционного давления на Минск. При этом правоохранительный блок пресекает работу контрразведывательных структур иностранных государств.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

В ходе работы нашей контрразведки мы фиксируем прибытие иностранных дипломатов на нашу территорию, иногда разведчиков с различными целями. И интересна реакция, когда они посещают Минск, различные объекты. Недавно были сотрудники ЦРУ, буквально на днях, очень активно перемещались по Минску. И их удивление, что народ не голодает, транспорт работает, люди живут своей жизнью, в настроении. Ждут в настоящее время праздники. И это усилит диссонанс той информации теми представлениями, которые имеются в обществе западных государств.