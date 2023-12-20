В Беларуси продлили безвиз! Что думают граждане соседних стран?

Александр Лукашенко поддержал предложение МИД о продлении на следующий год режима безвизового въезда в Беларусь для жителей Латвии, Литвы и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой шаг – не что иное, как демонстрация политики открытости нашего государства. Напомним, начиная с апреля 2022 года, к нам по упрощенной системе могут приезжать прибалты, а полякам предоставили такое право на несколько месяцев позже. Только с начала нынешнего года свыше 400 тысяч жителей ЕС приехали в Беларусь без виз.

Александр Григорьевич Лукашенко, огромное спасибо за эту возможность – приехать в Минск даже не один раз, а я могла очень много раз побывать. Очень большое спасибо!

Такая реакция наших соседей на решение Первого. Санкции, информационная дискредитация, политические фейки. Весь это набор инструментов не добрососедства поражает лишь один безвиз. Пока создатели серой зоны пытаются разделять и властвовать в нашем регионе, мы предлагаем приехать и увидеть.

Смотришь – какие-то вкусности нам нравятся, мы покупаем. Есть что-то чуть-чуть дешевле на сколько-то. Как едем к родным, заходим в магазин. Конфеты какие-то любим. Как и раньше ездили в Беларусь.

Соответственно, как бываю там, заправляю полный бак.

Для меня, если честно, в принципе, правильно сделали. В Литве очень много родственников из Беларуси. Некоторым сейчас визу тоже тяжело получить. Если бы не было безвиза, многие не смогли бы приехать.

Я сам езжу в Беларусь. Думаю, что это прекрасно. Заезжаю к знакомому и покупаю там кое-что, что там продается дешевле. Все вместе: топливо, некоторые продукты, хозтовары, хозяйственное мыло. Это были фрагменты из материалов западных коллег. Шило в мешке не утаишь, как и отношения к Беларуси соседей. Вот картинку, которую описывают, вот эти страшилки запугивают людей. Не езжайте, там вербуют людей, останавливают на границах. Знаете, очень отличается: на самом деле я бывала много раз за этот год и каждый раз спокойно проезжала границу, никто не останавливал.

Это эмоции. А вот статистика от Госпогранкомитета. С начала года почти 405 тысяч жителей ЕС посетили Беларусь без виз. Каждый второй это житель Литвы. Гости едут за доступными и качественными лекарствами, вкусными конфетами, дешевым топливом, даже впечатлениями. Или на встречу с родными и близкими людьми. Еще свежо в памяти литовцев и латышей, когда мы были в одной семье. Для старой Европы даже поляки лишь потребители, для нас – соседи. Вот и по-соседски и поступил наш Президент. Инициативу МИДа глава государства поддержал уже в который раз.

Андрей Кожан, начальник главного консульского управления МИД Беларуси:

Учитывая и закрытые погранпереходы, и искусственное сдерживание прохождения очередей, тем не менее интерес был, есть и сохраняется. И вот где-то, наверное, с сентября этого года мы начали получать обращения диаспоральных объединений из соседних стран или даже отдельные письма от белорусов и не только белорусов с просьбой о том, чтобы такая замечательная возможность была продлена и на очередной год. Сохранение культурных и религиозных связей. Межличностная коммуникация. У приграничной торговли и отечественного бизнеса – дополнительные доходы, а у санаториев и агроусадеб – клиенты.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:

В течение 2022 года на участке ответственности Брестской пограничной группы в Республику Беларусь въехало по безвизу 17 413 граждан Республики Польши. В настоящее время в течение 2023 года границу пересекло по безвизу уже почти 36,5 тысячи поляков. Таким образом можно констатировать, что интерес к Беларуси граждан сопредельного государства растет, несмотря на искусственно создаваемые очереди. Андрей Кожан, начальник главного консульского управления МИД Беларуси:

Возможность безвизового въезда будет сохранена также на 2024 год. Опять же повторю: для граждан Литвы, граждан (не граждан) Латвии и для польских граждан. Так что я думаю, что если у кого-то еще были сомнения и раздумья, где провести их Новый год, то, начиная с сегодняшнего дня, вопрос этот должен быть решен.

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