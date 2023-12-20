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В Беларуси продлили безвиз! Что думают граждане соседних стран?

20 декабря 2023 18:08
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Александр Лукашенко поддержал предложение МИД о продлении на следующий год режима безвизового въезда в Беларусь для жителей Латвии, Литвы и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой шаг – не что иное, как демонстрация политики открытости нашего государства.

Напомним, начиная с апреля 2022 года, к нам по упрощенной системе могут приезжать прибалты, а полякам предоставили такое право на несколько месяцев позже. Только с начала нынешнего года свыше 400 тысяч жителей ЕС приехали в Беларусь без виз.

В Беларуси продлили безвиз! Что думают граждане соседних стран?-1

Александр Григорьевич Лукашенко, огромное спасибо за эту возможность – приехать в Минск даже не один раз, а я могла очень много раз побывать. Очень большое спасибо!

В Беларуси продлили безвиз! Что думают граждане соседних стран?-4

Такая реакция наших соседей на решение Первого. Санкции, информационная дискредитация, политические фейки. Весь это набор инструментов не добрососедства поражает лишь один безвиз. Пока создатели серой зоны пытаются разделять и властвовать в нашем регионе, мы предлагаем приехать и увидеть.

В Беларуси продлили безвиз! Что думают граждане соседних стран?-7

Смотришь – какие-то вкусности нам нравятся, мы покупаем. Есть что-то чуть-чуть дешевле на сколько-то. Как едем к родным, заходим в магазин. Конфеты какие-то любим. Как и раньше ездили в Беларусь.

В Беларуси продлили безвиз! Что думают граждане соседних стран?-10

Соответственно, как бываю там, заправляю полный бак.

В Беларуси продлили безвиз! Что думают граждане соседних стран?-13

Для меня, если честно, в принципе, правильно сделали. В Литве очень много родственников из Беларуси. Некоторым сейчас визу тоже тяжело получить. Если бы не было безвиза, многие не смогли бы приехать.

В Беларуси продлили безвиз! Что думают граждане соседних стран?-16

Я сам езжу в Беларусь. Думаю, что это прекрасно. Заезжаю к знакомому и покупаю там кое-что, что там продается дешевле. Все вместе: топливо, некоторые продукты, хозтовары, хозяйственное мыло.

Это были фрагменты из материалов западных коллег. Шило в мешке не утаишь, как и отношения к Беларуси соседей.

Вот картинку, которую описывают, вот эти страшилки запугивают людей. Не езжайте, там вербуют людей, останавливают на границах. Знаете, очень отличается: на самом деле я бывала много раз за этот год и каждый раз спокойно проезжала границу, никто не останавливал.

В Беларуси продлили безвиз! Что думают граждане соседних стран?-19

Это эмоции. А вот статистика от Госпогранкомитета. С начала года почти 405 тысяч жителей ЕС посетили Беларусь без виз. Каждый второй это житель Литвы. Гости едут за доступными и качественными лекарствами, вкусными конфетами, дешевым топливом, даже впечатлениями. Или на встречу с родными и близкими людьми. Еще свежо в памяти литовцев и латышей, когда мы были в одной семье. Для старой Европы даже поляки лишь потребители, для нас – соседи. Вот и по-соседски и поступил наш Президент. Инициативу МИДа глава государства поддержал уже в который раз.

В Беларуси продлили безвиз! Что думают граждане соседних стран?-22

Андрей Кожан, начальник главного консульского управления МИД Беларуси:
Учитывая и закрытые погранпереходы, и искусственное сдерживание прохождения очередей, тем не менее интерес был, есть и сохраняется. И вот где-то, наверное, с сентября этого года мы начали получать обращения диаспоральных объединений из соседних стран или даже отдельные письма от белорусов и не только белорусов с просьбой о том, чтобы такая замечательная возможность была продлена и на очередной год.

Сохранение культурных и религиозных связей. Межличностная коммуникация. У приграничной торговли и отечественного бизнеса – дополнительные доходы, а у санаториев и агроусадеб – клиенты.

В Беларуси продлили безвиз! Что думают граждане соседних стран?-25

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
В течение 2022 года на участке ответственности Брестской пограничной группы в Республику Беларусь въехало по безвизу 17 413 граждан Республики Польши. В настоящее время в течение 2023 года границу пересекло по безвизу уже почти 36,5 тысячи поляков. Таким образом можно констатировать, что интерес к Беларуси граждан сопредельного государства растет, несмотря на искусственно создаваемые очереди.

Андрей Кожан, начальник главного консульского управления МИД Беларуси:
Возможность безвизового въезда будет сохранена также на 2024 год. Опять же повторю: для граждан Литвы, граждан (не граждан) Латвии и для польских граждан. Так что я думаю, что если у кого-то еще были сомнения и раздумья, где провести их Новый год, то, начиная с сегодняшнего дня, вопрос этот должен быть решен.

В Беларуси продлили безвиз! Что думают граждане соседних стран?-28

Обеспокоенность у белорусов может лишь вызвать то, что среди потока иностранцев могут быть те, кто едет к нам далеко не с туристическими целями. Но за этим есть кому следить. Сегодня у сотрудников органов государственной безопасности – профессиональный праздник. А преддверии глава КГБ поделился интересными деталями.

В Беларуси продлили безвиз! Что думают граждане соседних стран?-31

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:
Сотрудники контрразведки Беларуси фиксируют прибытие в республику зарубежных дипломатов, иногда разведчиков с различными целями. У них интересная реакция, когда они посещают Минск, различные объекты. Недавно были сотрудники ЦРУ и очень активно перемещались по Минску. И удивление у них вызывает тот факт, что народ не голодает, транспорт работает, люди живут своей жизнью, люди в настроении, ждут праздники, и это селит диссонанс той информации с теми представлениями, которые имеются в обществе западных государств.

Что называется, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать из уст оппонентов нашей страны. Мирная Беларусь по-прежнему открыта миру. А очередным безвизом на следующий год. Мы лишь завизировали это.

# Граница # общество # Евгений Пустовой # Иван Тертель # Андрей Кожан # Сергей Дмитриев

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