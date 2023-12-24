Лечить зубы в Беларуси в два раза дешевле, чем в Польше – замдиректора стоматологической клиники
В 2024-м Беларусь продлевает политику безвизового въезда для жителей Польши, Литвы и Латвии. Такое предложение МИД на неделе поддержал Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И обычные поляки, литовцы и латыши едут целыми автобусами, чтобы посмотреть на те самые белорусские реалии, а еще закупиться продуктами, лекарствами, топливом – тем, что в ЕС сегодня стоит, как у нас говорят, дурных грошей.
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Копейка рубль бережет. Белорусские стоматологии наводнили иностранные клиенты. Протезирование, шинирование, удаление, отбеливание. Такой «белоснежный» экспорт по итогам года Минздрав оценил не в 1 миллион долларов. Зарубежные пациенты заверяют, качество ничуть не хуже, а вот цена едва не вдвое ниже.
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Александр Гудилов, заместитель директора стоматологической клиники:
Раза в два дешевле в Беларуси будет, чем, например, в той же Польше. Если имплантация у нас стоит, допустим, тысячу с чем-то рублей, то в Польше это будет стоить от 1 000 евро.
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