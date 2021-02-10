Безопасность во время ВНС и действия милиции в случае провокаций обсудили в рубрике Григория Азарёнка

Новости Беларуси. Предстоящее Всебелорусское народное собрание не только консолидирует большинство белорусов, но и буквально приводит в бешенство врагов нашего государства. Они резко активизировались, клевещут, врут, призывают к расправам с делегатами, введению персональных санкций против рабочих, учителей и врачей. О том, что стоит за этим и почему форум так злит врагов Беларуси – новая серия авторской рубрики «Тайные пружины политики» Григория Азаренка в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности смотрите в видеоматериале.

Григорий Азаренок, СТВ:

У нас в гостях сегодня два полковника. Это военный комиссар Гомельской области, делегат VI Всебелорусского народного собрания полковник Андрей Кривоносов. И начальник управления профилактики и охраны правопорядка полковник милиции Александр Купченя. Настало время, когда заниматься молодежью, молодежной политикой должен отдельный какой-то государственный орган Григорий Азаренок:

Вы делегат, приехали уже в Минск. С какими завтра придете предложениями? Как вас напутствовали гомельчане? Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Прежде всего я хочу поблагодарить жителей Гомельщины за то, что от их лица выдвинули меня участником нашего Всебелорусского народного собрания. Ну и, конечно, мы прорабатывали все вопросы, прежде чем ехать сюда, и направляли решения и предложения наших диалоговых площадок, встречи людей друг с другом. Поэтому основной контекст касается прежде всего социально-экономической сферы. Но одним из важных предложений, которые мы будем продвигать на нашем высоком собрании, это внесение в основной закон положений о том, чтобы укрепляли мы союзнические отношения в рамках Союзного государства с Российской Федерацией. Последние события показывают, что это достаточно необходимая реальность. Следующие вопросы, которые гомельчане хотят, чтобы рассмотрели на нашем собрании, это молодежная политика. Во-первых, наверное, настало время, когда заниматься молодежью, молодежной политикой должен отдельный какой-то государственный орган. Ну и те вопросы, которые, например, отвязка наших цен и тарифов на газ, электричество и тепло от привязки к курсу доллара. Ну и основной вопрос, который лично от меня исходил бы, это все-таки вопросы патриотического воспитания наших детей, нашей молодежи и населения. Последние события 2020 года показали, что это реальная необходимость – рассмотреть все эти вопросы. Поэтому буду предлагать на собрании, чтобы приняли межведомственный план, такую программу патриотического воспитания. Я думаю, что все эти вопросы если мы рассмотрим и хотя бы часть из них будет принята на собрании, то собрание можно будет считать продуктивным. Милиция готова к любым вызовам и угрозам Григорий Азаренок:

Кроме большого, важного, масштабного события, Всебелорусского народного собрания, мы ожидаем завтра – по крайней мере, в интернете деструктивными Telegram-каналами, различными змагарами анонсируется какое-то выступление, они планируют вернуться в центр. Что по этому поводу думает минская милиция?

Александр Купченя, начальник УОПП МОБ ГУВД Мингорисполкома:

Безопасность жителей и гостей столицы сегодня, завтра, послезавтра будет обеспечиваться в соответствии с решением начальника ГУВД на организацию охраны и общественного порядка в городе Минске. С сегодняшнего дня милиция переведена на усиленный вариант несения службы. Все объекты проживания, посещения, все маршруты, по которым будут прибывать делегаты, взяты нами под круглосуточную охрану. В центральной части города с сегодняшнего дня несут службу сотрудники патрульно-постовой службы милиции в составе парных пеших патрулей по охране общественного порядка. Кроме того, в городе Минске создан и уже начал свою работу Минский городской оперативно-ситуационный штаб, который отслеживает обстановку, обрабатывает и анализирует всю информацию, которая уже имеется, которая поступает и будет поступать. Милиция готова к любым вызовам и угрозам. Охрана общественного порядка в столице в период проведения этого собрания будет обеспечена. Григорий Азаренок:

Андрей, по вам же уже, наверное, соскучились так называемые товарищи змагары, вы у них известная личность. Что бы вы им сказали, если они завтра планируют сорвать Всебелорусское народное собрание? Андрей Кривоносов:

Я уже с такими мыслями и призывами к ним выступал на нашем гомельском митинге. Им пора успокоиться, подумать о том, как они будут строить свою жизнь для того, чтобы элементарные вещи, может быть, делать: кормить семью, ее содержать. Они должны понять, что на сегодняшний день их меньшинство. Кто по каким-либо причинам прекратит обучение, потеряет отсрочку от призыва в армию Григорий Азаренок:

Вопрос по вашему профилю. Что будет с теми студентами, которые решат завтра не идти на учебу, а выступать на несанкционированном массовом мероприятии? Александр Купченя:

Обыкновенное, что будет для них. Тот, кто будет учиться, учится. А кто по каким-либо причинам – либо по своим, либо не по собственному желанию прекратит обучение – естественно, они потеряют отсрочку от призыва в армию. У нас как раз начинается на днях призывная кампания очередная, и, я думаю, они, как законопослушные граждане, естественно, пойдут отдать свой долг родине. Все варианты развития событий, которые могут случиться, они были проанализированы Григорий Азаренок:

В так называемых анархистских чатах, группировках, которые открыты, мы читаем призывы поджигать машины делегатам, устраивать различного рода провокации. Какие-то там были даже призывы ежи выкладывать. Плюс вчера, этот голубой блогер, я его называю, выложил такую подробную инструкцию, где он сказал: «Вам-то будет тепло, вы будете в пуховиках, а милиционерам будет холодно, будет тяжело, они будут постоянно поскальзываться, падать. Поэтому выходите, выходите». Что вы можете по этому поводу сказать? Александр Купченя:

Мы готовы в том числе и к этим угрозам, которые вы сейчас озвучили. Мы и раньше были к этому готовы, предусмотрена сменность, предусмотрены пункты обогрева. Все варианты развития событий, которые могут случиться, они были проанализированы, мы готовы как теоретически, так и практически. Проведены необходимые инструктажи, необходимые занятия и учения. Личный состав готов справиться с любой ситуацией, которая возникнет.

Григорий Азаренок:

А что ждет тех, кто, допустим, не просто выйдет, а более радикально будет себя вести? Недавно на другом телеканале вот этот самый Степан из Польши посетовал: «Я так надеюсь, что кто-нибудь бросит этот «коктейль Молотова». Что будет в таком случае? Нам законом дано право применять физическую силу, специальные средства и оружие Александр Купченя:

Милиция будет действовать в соответствии с Законом об органах внутренних дел. Нам законом дано право применять физическую силу, специальные средства и оружие в целях, которые предусмотрены этим законом. Там четко все прописано, указано в законе. Поэтому их ждет ответственность прежде всего как уголовная, так и административная. Поэтому еще раз призываю и напоминаю об этой ответственности, чтобы не забывали, что есть Закон о массовых мероприятиях, есть определенные статьи в Уголовном кодексе за массовые беспорядки, за групповое нарушение общественного порядка. Кроме того, есть ответственность за насилие в отношении сотрудников милиции и угрозу его применения, а также неповиновение и сопротивление законным действиям сотрудников милиции. Поэтому будем действовать в зависимости от обстановки, с применением в том числе, при необходимости, в соответствии с законодательством, специальных средств. Григорий Азаренок:

На протяжении нескольких недель мы видим активные ложные минирования, вот эти телефонные террористы. Как-то проанализировали, это все связано с общественно-политической ситуацией? Или это просто какие-то хулиганства? Александр Купченя:

Буквально сегодня ряд государственных органов и объектов проживания – были ложные минирования. Поступили звонки на ресепшен или непосредственно в органы внутренних дел, которые находятся в том числе за пределами нашего государства, что эти наши объекты заминированы. Незамедлительно были направлены саперно-пиротехнические группы, их достаточно у нас. Кроме того, на местах отработали следственно-оперативные группы, ничего не обнаружено. В своем большинстве это объекты режимные, там несут службу сотрудники охраны, а также сотрудники милиции. Более того, в настоящее время режим этот усилен. Поэтому не стоит этого опасаться. Не пришло еще то время, когда надо сносить власть. И вообще ее сносить не надо Григорий Азаренок:

Завтра у вас будет возможность встретиться с Главнокомандующим Вооруженными Силами. Что бы вы ему хотели сказать? Вот так, лично.

Андрей Кривоносов:

Ну, во-первых, я от лица военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь заверил бы Александра Григорьевича в том, что Вооруженные Силы, личный состав готовы выполнить задачи по защите нашей государственности, защите нашей родины от различных посягательств, как я это называю, сноса власти. Не пришло еще то время, когда надо сносить власть. И вообще ее сносить не надо. Я заверяю свой народ и главнокомандующего Вооруженными Силами, что мы готовы выполнить задачи по сохранности нашего государства и родины. Как обычный человек, я бы хотел высказать свое восхищение. Потому что посмотрите, на протяжении последнего десятилетия происходят различные протестные движения и, как правило, государственную власть во главе с его руководителем сносят за ось, как в Киргизии все произошло. Я хочу поблагодарить Александра Григорьевича за то, что он настоящий мужик и кремень, под руководством которого Республика Беларусь будет развиваться и дальше – постепенно и эволюционно. В 2020 году из ГУВД Мингорисполкома уволились на 16 % меньше сотрудников, чем в 2019 Григорий Азаренок:

В плане Светланы Тихановской есть пункт «силовики начнут переходить на их сторону». Что по этому поводу думаете? Андрей Кривоносов:

Хотелось бы уточнить, на чью – на их сторону? На нарушителей закона, на людей, которые хотят дестабилизировать обстановку для того, чтобы снести нашу государственную власть? Как можно встать на их сторону, если это, по большому счету, правонарушители? Это если тихонько сказать. И хотел бы им посоветовать: ребята, прекращайте все эти вопросы. Я понимаю, что это в некоторой степени бизнес для вас, но этот бизнес может закончиться плачевно.