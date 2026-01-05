Новости по тегу #Александр Купченя

Подразделения МВД и МЧС продолжат нести службу в усиленном режиме 6 и 7 января. Под особую охрану уже взяты места проведения рождественских богослужений.
Главная задача – спокойствие и порядок на улицах, в местах массовых гуляний и праздничных мероприятий.
3 июля праздничные мероприятия развернутся во всех уголках нашей Родины. Особенно масштабные торжества пройдут в столице. Всего в Минске их запланировано более 150.
ГАИ усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на дорогах страны. Все значимые объекты заранее будут проверены на предмет пожарной безопасности. На шести площадках для запуска фейерверка запланировано дежурство служб МЧС.
Чтобы оперативно среагировать на любые нарушения порядка, милиционеры будут дежурить на всех избирательных участках круглосуточно.
10 октября 2026 14:43
10 октября 2026 14:36
10 октября 2026 14:32
10 октября 2026 14:30
10 октября 2026 14:25
10 октября 2026 14:24
10 октября 2026 14:20
10 октября 2026 14:14