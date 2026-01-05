Прямой эфир

Новости по тегу #Александр Купченя

Крупных происшествий в новогоднюю ночь зафиксировано не было – МВД
05 января 2026 13:52

Крупных происшествий в новогоднюю ночь зафиксировано не было – МВД

В период новогодних праздников МВД усиливает меры безопасности
31 декабря 2025 09:25

В период новогодних праздников МВД усиливает меры безопасности

Беларусь готовится отпраздновать День Независимости – рассказываем программу мероприятий
01 июля 2025 10:55

Беларусь готовится отпраздновать День Независимости – рассказываем программу мероприятий

9 Мая сотрудники силовых ведомств и медики будут работать в усиленном режиме
05 мая 2025 13:41

9 Мая сотрудники силовых ведомств и медики будут работать в усиленном режиме

МВД переходит на усиленный вариант несения службы с 20 января
16 января 2025 13:50

МВД переходит на усиленный вариант несения службы с 20 января

Нарушений правопорядка на Пасху не зафиксировано – МВД
01 апреля 2024 08:08

Нарушений правопорядка на Пасху не зафиксировано – МВД

МВД готовится к провокациям на выборах! Повторится ли 2020 год?
18 февраля 2024 17:34

МВД готовится к провокациям на выборах! Повторится ли 2020 год?

В период выборов милиция Беларуси перейдёт на усиленный режим службы
09 февраля 2024 13:47

В период выборов милиция Беларуси перейдёт на усиленный режим службы

МВД Беларуси усилит контроль на время рождественских мероприятий
06 января 2024 07:31

МВД Беларуси усилит контроль на время рождественских мероприятий

Около 200 нетрезвых водителей задержано в Беларуси за новогодние праздники
03 января 2024 13:36

Около 200 нетрезвых водителей задержано в Беларуси за новогодние праздники

МВД Беларуси: правонарушений и преступлений во время II Игр стран СНГ не допущено
14 августа 2023 13:37

МВД Беларуси: правонарушений и преступлений во время II Игр стран СНГ не допущено

«Серьезных происшествий не фиксируем». Сотрудники МВД обеспечивают безопасность II Игр стран СНГ
07 августа 2023 17:18

«Серьезных происшествий не фиксируем». Сотрудники МВД обеспечивают безопасность II Игр стран СНГ