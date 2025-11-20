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Безопасность на дороге зимой – в ГАИ напомнили основные правила для водителей и пешеходов

20 ноября 2025 07:28
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В преддверии холодных месяцев и возможных заморозков дорожные условия на столичных улицах значительно усложняются. Пригласили в студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь полковника милиции Сергея Бабича, начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, чтобы обсудить основные меры предосторожности и рекомендации для безопасного вождения зимой.

Безопасность на дороге зимой – в ГАИ напомнили основные правила для водителей и пешеходов-2

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, полковник милиции:
Зима, как правило, для наших автолюбителей приходит неожиданно, но к этому периоду нужно готовиться. И сотрудники Госавтоинспекции в том числе нацелены на определенные действия в части подготовки к зимнему периоду, обеспечения безопасности дорожного движения в этот период.

Транспортное средство сотрудников Госавтоинспекции оснащается буксировочными тросами, проводами для прикуривания автомобилей тех водителей, которые оказались в сложной ситуации, нацелены на использование Республиканской системы мониторинга общественной безопасности в целях выявления мест ДТП, где необходимо оперативное выбытие для того, чтобы стабилизировать дорожную обстановку.

Совместно работаем с коммунальными службами, контролируем состояние уличного освещения, его исправность, наличие ямочности на проезжей части, также контролируем и даем сигнал для коммунальных служб по уборке проезжей части, посыпке солью либо необходимостью его переметания от снежного покрова. 

Александра Каштанова, ведущая:
Когда нужно все-таки переобувать свою машинку? Когда 0 или же +3...+4? 

Безопасность на дороге зимой – в ГАИ напомнили основные правила для водителей и пешеходов-4

Сергей Бабич:
Наши правила дорожного движения диктуют обязательные условия для всех автолюбителей – это установка зимних шин на свой автомобиль в период времени с 1 декабря по 1 марта. Но Госавтоинспекция самостоятельно рекомендует это делать раньше, не дожидаясь уже 1 декабря, с установлением температуры окружающей среды 5-7 градусов тепла. 

Это та температура, которая дает отрицательный момент на эластичность летней резины, ухудшает ее сцепление с холодным покрытием. В этот период мы уже наблюдаем и осадки в виде дождя, иногда даже обледенение, а иногда и снег.

Подробности смотрите в видео.

# ГАИ # Правила безопасности # Правила дорожного движения # Сергей Бабич # Александра Каштанова # Юрий Царёв # Интервью

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