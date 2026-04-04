Проект «Открытое знание. Тренд-баттл» прошел в Минске

Гражданская оборона и безопасность. Один из торговых центров Минска накануне стал площадкой для прямого и откровенного диалога по данной теме. Школьники, студенты, работающая молодежь могли задать вопросы депутатам, экспертам, ученым и представителям МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсудили базовые правила поведения в чрезвычайных ситуациях – то, что действительно может пригодиться в жизни. Отдельно затронули тему Чернобыля – в преддверии годовщины аварии поговорили о радиационной и экологической обстановке сегодня. Не обошли стороной и более сложные вопросы: ситуацию на границе и причины размещения ядерного оружия в Беларуси. Главное – это был не формат «послушать», а формат, когда молодежь спрашивает и предлагает.

Екатерина Швакова, член молодежного движения «Искра» белорусской партии «Белая Русь»: Я пришла на такое мероприятие не в первый раз. Мне очень понравилась тема данного мероприятия. Гражданская оборона и безопасность, мне кажется, очень важна для современной молодежи. Мне было очень интересно узнать о том, как охраняются наши границы, как работает таможенная служба.

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Сегодняшняя геополитическая ситуация в мире, она сама по себе наталкивает молодежь на мысль, что сегодня вопросы, в том числе гражданской обороны, становятся приоритетом. Мы видим, что сегодня полыхает буквально у наших соседей, что постоянно подогреваются и делаются вбросы, чтобы расшатать мир в нашей стране, чтобы, условно говоря, поставить под сомнение само существование Беларуси в мирных условиях.

Встреча, организованная партией «Белая Русь» и обществом «Знание», сопровождалась мастер-классами. Ребят учили оказывать первую помощь в экстренных ситуациях и пользоваться средствами пожарной безопасности.