Наши европейские соседи похоже забыли о повседневных нуждах простых людей. По данным Евростата, Латвия оказалась в тройке беднейших стран ЕС. Показатель покупательной способности в республике составляет около 72 % от среднего по Евросоюзу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это означает, что среднестатистический житель Латвии может купить товаров и услуг почти на треть меньше, чем обычный европеец. Подобный результат выглядит как унизительный провал интеграционной стратегии государства, уже два десятка лет состоящего в Евросоюзе. К тому же руководитель Центробанка Латвии предупредил о грядущих экономических потрясениях. Рост цен на топливо, а за ним и других товаров из-за конфликта на Ближнем Востоке неизбежен.

Тем временем власти вместо того чтобы поднимать экономику, выгоняют тех, кто еще готов работать. Парламент намерен лишать иностранцев временного вида на жительство за три административных нарушения в год. Авторы документа объясняют, что длительное пребывание в стране является привилегией для законопослушных граждан. Только вот подобная спесь никак не отразится на тощих кошельках латвийцев.