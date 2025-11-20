В Орше по программе «Один район – один проект» возводится консервный мясной цех

Качественная продукция, новые рынки сбыта и дополнительные рабочие места. В Орше по программе «Один район – один проект» близится к завершению строительство консервного мясного цеха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние годы это уже не первый реализованный проект Оршанского мясоперерабатывающего комбината. Импульсом в развитии предприятия стал визит Александра Лукашенко. Два года назад глава государства поставил задачу выйти на новый уровень производства.

Возведение цеха начали с нуля. Площадь в полтора гектара освободили от ненужных конструкций. Строительство идет ускоренными темпами. И уже находится на финишной прямой. Стоимость проекта составила 67 миллионов рублей.

Артур Пахомчик, директор предприятия «Оршанские традиции» Оршанского мясоконсервного комбината:

В данный момент идет стадия завершения, завозится оборудование, начинается монтаж и подводка коммуникаций к ним. Нормативный срок строительства объекта – 20 месяцев, но мы стремимся его построить за 10 месяцев, чтобы реализовать его в этом году. Новый цех полностью заменит прежний, который действует с 1954 года. Здесь будут производить широкий ассортимент консервов не только в привычных покупателю металлических банках. Освоят и новый вид упаковки.