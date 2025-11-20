ГТК предупреждает о необходимости соблюдения правил перемещения через границу наличных денежных средств

Ответственность – вплоть до уголовной. Государственный таможенный комитет предупреждает о необходимости соблюдения правил перемещения через границу наличных денежных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году в сравнении с прошлым при перемещении через белорусско-польский участок границы фиксируется двукратный рост правонарушений в этой сфере. Брестские таможенники выявили 645 таких фактов, возбуждено восемь уголовных дел.

Вера Базака, начальник сектора по связям с общественностью Брестской таможни:

Гражданка Украины, следовавшая на автомобиле Mercedes-Benz, для пересечения границы выбрала зеленый коридор. При этом 42 тысячи долларов США в эквиваленте женщина спрятала на себе. Упаковала их в колготы, которыми обвязалась. В Брестской таможне в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Еще по одному возбужденному уголовному делу в отношении гражданина Германии Брестской транспортной прокуратурой принята мера пресечения в виде заключения его под стражу. 43-летний водитель автомобиля Audi прибыл из Польши в пункт пропуска «Брест». При проведении таможенного контроля брестские таможенники установили, что декларируемая им сумма почти вдвое меньше фактически перемещаемой.

Мужчина подал декларацию на 70 тысяч евро, а еще 73 тысячи долларов в эквиваленте спрятал в подлокотнике авто и карманах сумки. Возбуждено уголовное дело.