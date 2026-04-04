Пламя охватило лесной массив в штате Калифорния

В американском штате Калифорния быстро распространяется сильный лесной пожар. Огонь охватил территорию к востоку от долины Морено. По данным местных властей, площадь возгорания уже превысила полторы тысячи гектаров. Власти отдали распоряжение об эвакуации жителей округа Риверсайд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасательные команды активно борются с пламенем. Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о шквалистом ветре для Южной Калифорнии. Его порывы могут достигать 80 километров в час. Это способствует быстрому распространению огня. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало, а причина возгорания пока выясняется. Жителям близлежащих городов рекомендовано не выходить на улицу из-за сильного задымления. Некоторые участки дорог в штате перекрыты для движения.