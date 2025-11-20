Лукашенко поздравил Султана Омана и народ этой страны с Национальным днём

Александр Лукашенко поздравил Султана Омана и народ этой страны с Национальным днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул прочную связь, которая существует между нашими странами и обратил внимание, что Беларусь и Оман вместе заложили надежный фундамент для многопланового партнерства – от наращивания товарооборота в сферах промышленности, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, фармацевтики до создания совместных производств. Качественный импульс получила инвестиционная деятельность, расширилось взаимодействие в сферах культуры, образования и туризма.