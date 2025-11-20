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Лукашенко поздравил Султана Омана и народ этой страны с Национальным днём

20 ноября 2025 07:26
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Александр Лукашенко поздравил Султана Омана и народ этой страны с Национальным днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул прочную связь, которая существует между нашими странами и обратил внимание, что Беларусь и Оман вместе заложили надежный фундамент для многопланового партнерства – от наращивания товарооборота в сферах промышленности, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, фармацевтики до создания совместных производств. Качественный импульс получила инвестиционная деятельность, расширилось взаимодействие в сферах культуры, образования и туризма.

Лукашенко поздравил Султана Омана и народ этой страны с Национальным днём-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все названные направления отражает подписанная в октябре 2025 года Дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Султанатом Оман. Рассчитываю на активную работу обеих сторон по выполнению этого программного документа под руководством Совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям.

# Беларусь-Оман # Александр Лукашенко

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