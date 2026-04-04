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Представители Исполнительного комитета СНГ присоединились к акции «Лес! Дабро! Парадак!»

04 апреля 2026 07:49
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В Беларуси продолжается экологическая акция «Лес! Дабро! Парадак!». Накануне в ней приняли участие представители Исполнительного комитета СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители Исполнительного комитета СНГ присоединились к акции «Лес! Дабро! Парадак!»-2

С их участием в Жодинском лесничестве Смолевичского лесхоза высадили около 18 тысяч хвойных и лиственных деревьев. 

Представители Исполнительного комитета СНГ присоединились к акции «Лес! Дабро! Парадак!»-4

Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ:
Сегодня «Лес! Дабро! Парадак!» акция называется – фактически продолжение той акции, которая была в прошлом году – «Дай лесу новую жизнь». И эти все вот элементы, они концентрируют, они мобилизуют в хорошем плане коллектив на то, чтобы, помимо умственного труда, был труд и физический. И для того, чтобы лучше ценить лес, беречь его. Эта положительная практика, распространяется и на другие страны Содружества Независимых Государств. Я больше, чем уверен, и наши послы информируют свои центры и столицы о том, что и как делается в Беларуси. И этот положительный пример, он тоже, мы знаем, что и в ряде других стран активно внедряется в жизнь.

Итоги работы по созданию лесных культур подведут осенью после инвентаризации с учетом сохранности и приживаемости саженцев. Акция завершится 18 апреля. Напомним, что на эту дату назначен общереспубликанский субботник.

# Экология # Игорь Петришенко

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