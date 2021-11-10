Азарёнок: я видел хамский бесстыдный смех пшеков в лицо детям, умоляющим о глотке воды. Ляхи, с огнём играете

Новости Беларуси. Запад создал на нашей границе самую настоящую гуманитарную катастрофу. Пока в сторону Минска звучат безумные обвинения, люди готовятся третью ночь провести на улице при не самой комфортной температуре с маленькими детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, СТВ:

И если белорусы помогают беженцам всем, чем могут, то поляки только смеются и грозят водометами. Есть ли в этой истории второе дно и возможны ли военные провокации? Расскажут Григорий Азаренок и Александр Шпаковский в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Детские слезы, костры, гортанный крик, плач женщин, мужская ярость. Так сейчас на белорусско-польской границе. Чем ниже градус на улице, тем выше злость в глазах этих обманутых мужчин. Я видел это. И видел хамский бесстыдный смех пшеков в лицо детям, умоляющим о глотке воды. Ляхи, с огнем играете. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Как вас назвать, гусары крылатые? В 1942 году именно Ирак приютил польских беженцев, спасавшихся от Гитлера. И что вы сейчас творите? С детьми воевать смелые? С женщинами? Паненки ваши вас потом целовать не брезгуют? Отпрыскам нормально в глаза смотрите? Или вы думаете, что никто ничего не узнает? Что вы не пускаете туда ни одного журналиста и все сделают вид, что all right? Что пробиваете колеса машинам скорой с волонтерами, и беженцам некому помочь? Белорусы помогут. Белорусы сделают все, чтобы не было новых трупов младенцев. Но каждая смерть на ваших руках, на вашей бесстыдной подлой власти. Арийцы нашлись, тоже мне. Бестии белокурые. С бабами арабскими воевать водометами и стрельбой.