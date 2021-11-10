Будущие медики из Гродно приехали во Дворец Независимости. Что им показали и о чём говорят сами ребята?
Новости Беларуси. Более 70 студентов и сотрудников Гродненского государственного медуниверситета 10 ноября приехали на экскурсию во Дворец Независимости. Гостей встречала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она отметила, что Александр Лукашенко гордится архитектурным сооружением в первую очередь потому, что в нем все сделано руками белорусских строителей, художников и дизайнеров. И о таких талантах родной страны нужно рассказывать молодежи. Поэтому, когда во Дворец приезжают студенты и школьники, это вдвойне приятно.
Уже традиционно экскурсия началась с Зала торжественных церемоний. Далее – знаменитый Зеленый зал, экзотический Зимний сад, вход в приемную Президента. Ребята с интересом рассматривали картины и фотографии, пополняли снимками свои личные смартфоны и задавали много вопросов. Посетить с экскурсией Дворец Независимости – инициатива студенческого самоуправления. Один из студентов написал письмо Президенту. Ответ не заставил долго ждать.
Владислав Приемко, студент медико-психологического факультета Гродненского государственного медицинского университета:
Захотелось изначально написать просто такую благодарность в адрес нашего Президента. А второе – постоянно Президент появляется на телевидении, в СМИ на фоне различных залов во Дворце Независимости. И захотелось это увидеть вживую.
Екатерина Рукша, студентка педиатрического факультета Гродненского государственного медицинского университета:
Так как мы являемся государственным университетом, очень интересно и важно, считаю, посмотреть, узнать что-то о месте, где решаются вопросы и проблемы государственного масштаба.
Владислав Арцименя, студент педиатрического факультета Гродненского государственного медицинского университета:
Побывав тут, мне кажется, каждый какую-то цель получил, чтобы, может, побывать тут, чтобы тебя за что-то награждали. Или вообще присутствовать на каких-то важных обсуждениях как государственного, так и мирового масштаба.
Фатима Гаджиева, заведующая кафедрой Гродненского государственного медицинского университета:
Кроме этого, мы сегодня посещали музей Великой Отечественной войны, поэтому тоже ребята под впечатлением. Та разруха, которую мы видели, что было с Минском в годы оккупации и во время войны, и как сегодня развивается страна, какие действительно достижения всего нашего белорусского общества. И как одна из демонстраций – это вот этот Дворец Независимости, который, конечно, не Президент построил, а построили именно люди. И благодаря их энтузиазму действительно чувствуется, что каждый зал оформлен с большой любовью именно к белорусской земле.
Еще одна интересная локация во Дворце Независимости – это музей подарков. Ребята увидели самые уникальные презенты, которые главе государства дарили из разных уголков мира. Отдельная экспозиция в музее посвящена прошлогодним событиям в Беларуси. Она состоит из картины, на которой Александр Лукашенко изображен с автоматом в руках вместе с сыном Николаем возле Дворца Независимости. Рядом – тот самый автомат, берет, форма и символы ОМОНа, скульптура от спецназа и флаг от патриотов Беларуси. Здесь также ребята сделали фото на память.