Будущие медики из Гродно приехали во Дворец Независимости. Что им показали и о чём говорят сами ребята?

Новости Беларуси. Более 70 студентов и сотрудников Гродненского государственного медуниверситета 10 ноября приехали на экскурсию во Дворец Независимости. Гостей встречала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она отметила, что Александр Лукашенко гордится архитектурным сооружением в первую очередь потому, что в нем все сделано руками белорусских строителей, художников и дизайнеров. И о таких талантах родной страны нужно рассказывать молодежи. Поэтому, когда во Дворец приезжают студенты и школьники, это вдвойне приятно.

Уже традиционно экскурсия началась с Зала торжественных церемоний. Далее – знаменитый Зеленый зал, экзотический Зимний сад, вход в приемную Президента. Ребята с интересом рассматривали картины и фотографии, пополняли снимками свои личные смартфоны и задавали много вопросов. Посетить с экскурсией Дворец Независимости – инициатива студенческого самоуправления. Один из студентов написал письмо Президенту. Ответ не заставил долго ждать.

Владислав Приемко, студент медико-психологического факультета Гродненского государственного медицинского университета:

Захотелось изначально написать просто такую благодарность в адрес нашего Президента. А второе – постоянно Президент появляется на телевидении, в СМИ на фоне различных залов во Дворце Независимости. И захотелось это увидеть вживую.

Екатерина Рукша, студентка педиатрического факультета Гродненского государственного медицинского университета:

Так как мы являемся государственным университетом, очень интересно и важно, считаю, посмотреть, узнать что-то о месте, где решаются вопросы и проблемы государственного масштаба.

Владислав Арцименя, студент педиатрического факультета Гродненского государственного медицинского университета:

Побывав тут, мне кажется, каждый какую-то цель получил, чтобы, может, побывать тут, чтобы тебя за что-то награждали. Или вообще присутствовать на каких-то важных обсуждениях как государственного, так и мирового масштаба.

Фатима Гаджиева, заведующая кафедрой Гродненского государственного медицинского университета:

Кроме этого, мы сегодня посещали музей Великой Отечественной войны, поэтому тоже ребята под впечатлением. Та разруха, которую мы видели, что было с Минском в годы оккупации и во время войны, и как сегодня развивается страна, какие действительно достижения всего нашего белорусского общества. И как одна из демонстраций – это вот этот Дворец Независимости, который, конечно, не Президент построил, а построили именно люди. И благодаря их энтузиазму действительно чувствуется, что каждый зал оформлен с большой любовью именно к белорусской земле.