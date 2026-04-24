На факультете международных отношений БГУ смоделировали заседание ЭКОСОС ООН

От региональной политики к принципам существования в современном турбулентном мире, где строить мосты, искать и находить компромиссы – это настоящее искусство и ценный ресурс одновременно. Как это работает на практике, 24 апреля смоделировали в Белгосуниверситете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На факультете международных отношений БГУ создали модель Организации Объединенных Наций в миниатюре. А студенты, будущие дипломаты, попробовали себя в роли представителей стран – участниц организации и накануне 40-летия обсудили последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Заседание прошло в формате работы Экономического и Социального Совета ООН. Участники анализировали позиции государств, отстаивали интересы и искали компромиссы по одному из самых чувствительных вопросов – преодолению последствий Чернобыльской аварии.

Модель ООН – это образовательная площадка, где студенты учатся работать с глобальной повесткой, аргументированно отстаивать позиции и вырабатывать совместные, порой не самые простые решения. В современных условиях дипломатия требует умения слышать партнеров и находить баланс интересов даже в самых дискуссионных ситуациях.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Ребята большие молодцы. Видно, что выступающие отработали очень качественно свои выступления с точки зрения позиций государств. То есть это не просто какие-то спорадические мысли, а именно обоснованные на позициях той или иной страны, на каких-то особенностях, на какой-то истории вопроса, вовлечения в чернобыльскую тему от Италии до Сербии. И понимают вообще, какие интересы у государства в этом направлении.

Сегодня невозможно себе представить ни одно из направлений развития Республики Беларусь без погружения в международную арену, будь то экономика, политика, дипломатия, культурная деятельность.