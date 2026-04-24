Миорский металлопрокатный завод реализует инновационный проект по замещению алюминия белой жестью
Продолжаем тему регионального развития – точки экономического роста должны быть в небольших населенных пунктах. 8-тысячные Миоры в Витебской области. Металлопрокатный завод, по сути, градообразующее предприятие, расширяет портфель заказов и выходит на новые производственные мощности. Единственный в Беларуси производитель белой жести в 2020 году был признан банкротом, пережил остановку производства и возбуждение дела об экономической несостоятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение о сохранении уникального для страны производства было принято на государственном уровне при поддержке Александра Лукашенко, что позволило перезапустить работу и стабилизировать деятельность предприятия. Сегодня Миорский металлопрокатный завод способен конкурировать с мировыми производителями. Программа развития разработана на годы вперед.
Сергей Исаев, генеральный директор ООО «Металлопрокатная компания»:
Наше предприятие находится на особым счету и на контроле как и у руководства области, так и руководства страны. Начиная с 2022 года, предприятию оказана серьезная государственная помощь. Финансовый результат предприятия положительный. Да, мы работаем с прибылью, обеспечиваем выплату заработной платы, все обязательные платежи, которые предусмотрены, и возврат, конечно, денежных средств.
Турчин ознакомился с перспективными разработками Миорского металлопрокатного завода.
Завод не только наращивает объемы, но и осваивает новые технологические решения. С рядом перспективных разработок в ходе рабочей поездки в Миорский район ознакомился премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
К примеру, специалистам предприятия удалось заместить белой жестью импортируемый в нашу страну алюминий. Белорусы первыми в мире освоили это направление, которое позволит существенно удешевить производство. В начале 2026 года успешно выпущена первая партия продукции. Сейчас идет ее апробация в промышленных масштабах.
Сергей Гунько, руководитель компании-учредителя, директор предприятия «Белцветмет»:
Главе правительства обозначен один из будущих проектов – строительство предприятия на территории сегодня действующего завода по лакировке и литографии белой жести. Это позволит уменьшить себестоимость для наших белорусских молочных комбинатов и мясных комбинатов продукции, которую сегодня они получают, в том числе и по импорту.
У предприятия большой парк металлообрабатывающего оборудования. Аналогов некоторых образцов единицы на постсоветском пространстве. Так, благодаря станку лазерного текстурирования завод может выпускать металл по международным стандартам.
Станислав Буяльский, инженер-технолог ООО «Металлопрокатная компания»:
Данная технология позволила улучшить качество поверхности металла и закрыть весь выпускаемый ряд жести – от глянцевой до матовой. Мы можем конкурировать с ведущими мировыми производителями белой жести благодаря данной технологии.
Продукция, которую выпускают на заводе, широко используется в качестве упаковки в пищевой и химической промышленности, а также в косметологии. Проектная мощность предприятия с учетом фактического портфеля заказов составляет около 120 тысяч тонн белой жести в год. На внутреннем рынке реализуется порядка 17 % продукции. Около 80 % поставляется на экспорт, преимущественно в Россию. Среди покупателей есть организации из Армении, Азербайджана, Казахстана, а также стран дальней дуги.