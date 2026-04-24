Миорский металлопрокатный завод реализует инновационный проект по замещению алюминия белой жестью

Продолжаем тему регионального развития – точки экономического роста должны быть в небольших населенных пунктах. 8-тысячные Миоры в Витебской области. Металлопрокатный завод, по сути, градообразующее предприятие, расширяет портфель заказов и выходит на новые производственные мощности. Единственный в Беларуси производитель белой жести в 2020 году был признан банкротом, пережил остановку производства и возбуждение дела об экономической несостоятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение о сохранении уникального для страны производства было принято на государственном уровне при поддержке Александра Лукашенко, что позволило перезапустить работу и стабилизировать деятельность предприятия. Сегодня Миорский металлопрокатный завод способен конкурировать с мировыми производителями. Программа развития разработана на годы вперед.

Сергей Исаев, генеральный директор ООО «Металлопрокатная компания»:

Наше предприятие находится на особым счету и на контроле как и у руководства области, так и руководства страны. Начиная с 2022 года, предприятию оказана серьезная государственная помощь. Финансовый результат предприятия положительный. Да, мы работаем с прибылью, обеспечиваем выплату заработной платы, все обязательные платежи, которые предусмотрены, и возврат, конечно, денежных средств.

Турчин ознакомился с перспективными разработками Миорского металлопрокатного завода.

Завод не только наращивает объемы, но и осваивает новые технологические решения. С рядом перспективных разработок в ходе рабочей поездки в Миорский район ознакомился премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

К примеру, специалистам предприятия удалось заместить белой жестью импортируемый в нашу страну алюминий. Белорусы первыми в мире освоили это направление, которое позволит существенно удешевить производство. В начале 2026 года успешно выпущена первая партия продукции. Сейчас идет ее апробация в промышленных масштабах.