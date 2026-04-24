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Миорский металлопрокатный завод реализует инновационный проект по замещению алюминия белой жестью

24 апреля 2026 16:52
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Продолжаем тему регионального развития – точки экономического роста должны быть в небольших населенных пунктах. 8-тысячные Миоры в Витебской области. Металлопрокатный завод, по сути, градообразующее предприятие, расширяет портфель заказов и выходит на новые производственные мощности. Единственный в Беларуси производитель белой жести в 2020 году был признан банкротом, пережил остановку производства и возбуждение дела об экономической несостоятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миорский металлопрокатный завод реализует инновационный проект по замещению алюминия белой жестью-2

Решение о сохранении уникального для страны производства было принято на государственном уровне при поддержке Александра Лукашенко, что позволило перезапустить работу и стабилизировать деятельность предприятия. Сегодня Миорский металлопрокатный завод способен конкурировать с мировыми производителями. Программа развития разработана на годы вперед. 

Миорский металлопрокатный завод реализует инновационный проект по замещению алюминия белой жестью-4

Сергей Исаев, генеральный директор ООО «Металлопрокатная компания»:
Наше предприятие находится на особым счету и на контроле как и у руководства области, так и руководства страны. Начиная с 2022 года, предприятию оказана серьезная государственная помощь. Финансовый результат предприятия положительный. Да, мы работаем с прибылью, обеспечиваем выплату заработной платы, все обязательные платежи, которые предусмотрены, и возврат, конечно, денежных средств.

Турчин ознакомился с перспективными разработками Миорского металлопрокатного завода.

Завод не только наращивает объемы, но и осваивает новые технологические решения. С рядом перспективных разработок в ходе рабочей поездки в Миорский район ознакомился премьер-министр Беларуси Александр Турчин. 

К примеру, специалистам предприятия удалось заместить белой жестью импортируемый в нашу страну алюминий. Белорусы первыми в мире освоили это направление, которое позволит существенно удешевить производство. В начале 2026 года успешно выпущена первая партия продукции. Сейчас идет ее апробация в промышленных масштабах.

Миорский металлопрокатный завод реализует инновационный проект по замещению алюминия белой жестью-6

Сергей Гунько, руководитель компании-учредителя, директор предприятия «Белцветмет»:
Главе правительства обозначен один из будущих проектов – строительство предприятия на территории сегодня действующего завода по лакировке и литографии белой жести. Это позволит уменьшить себестоимость для наших белорусских молочных комбинатов и мясных комбинатов продукции, которую сегодня они получают, в том числе и по импорту.

Миорский металлопрокатный завод реализует инновационный проект по замещению алюминия белой жестью-8

У предприятия большой парк металлообрабатывающего оборудования. Аналогов некоторых образцов единицы на постсоветском пространстве. Так, благодаря станку лазерного текстурирования завод может выпускать металл по международным стандартам.

Миорский металлопрокатный завод реализует инновационный проект по замещению алюминия белой жестью-10

Станислав Буяльский, инженер-технолог ООО «Металлопрокатная компания»:
Данная технология позволила улучшить качество поверхности металла и закрыть весь выпускаемый ряд жести – от глянцевой до матовой. Мы можем конкурировать с ведущими мировыми производителями белой жести благодаря данной технологии.

Продукция, которую выпускают на заводе, широко используется в качестве упаковки в пищевой и химической промышленности, а также в косметологии. Проектная мощность предприятия с учетом фактического портфеля заказов составляет около 120 тысяч тонн белой жести в год. На внутреннем рынке реализуется порядка 17 % продукции. Около 80 % поставляется на экспорт, преимущественно в Россию. Среди покупателей есть организации из Армении, Азербайджана, Казахстана, а также стран дальней дуги.

# Предприятия Беларуси # Сергей Гунько

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