Дело о геноциде – в Беларуси оценили ущерб, нанесённый фашистской Германией и её пособниками

По данным Генеральной прокуратуры Беларуси, в годы Великой Отечественной погиб каждый третий житель БССР, уничтожены тысячи населенных пунктов, а следствию удалось установить сотни новых мест массовых захоронений и собрать показания более 20 тысяч свидетелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это не просто юридический процесс – это путь к восстановлению исторической справедливости. И сегодня, на фоне обострения международной обстановки и роста милитаризации в Европе, Беларусь подчеркивает: уроки той трагедии должны звучать особенно громко. Хренин: идёт разжигание ненависти к славянской цивилизации и нашему народу. Подробности.

В период Великой Отечественной войны зверства оккупантов привели к гибели как минимум 3 миллионов мирных жителей – это фактически каждый третий житель. Сотни тысяч были угнаны на принудительные работы. Нацисты и их пособники уничтожили более 9 300 населенных пунктов, сжигая жителей заживо в ходе карательных операций. Около 300 деревень так и не возродились после войны, как, например, известная всему миру Хатынь.

Сергей Кондратьев, заместитель председателя, председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Беларуси:

Зверства на территории Республики Беларусь, или Белорусской ССР, совершались не только нацистскими оккупантами, но и их пособниками из лица выходцев из Западной Украины и стран Прибалтики, зверства которых по своим масштабам на сегодня трудно переоценить. Потому что расследование данного уголовного дела продолжается.

После войны многие оккупанты и их пособники получили заслуженное наказание. Но далеко не всех удалось привлечь к ответственности. Однако преступления против человечности не имеют срока давности. Генпрокуратура Беларуси поименно устанавливает личности карателей. Уже пять из них посмертно признаны виновными в геноциде белорусского народа. В будущем году планируется направить в суд еще не менее семи уголовных дел против нацистских палачей.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В Беларуси было создано фашистами 260 концентрационных лагерей, мест принудительного содержания и гражданского населения, и военнопленных. Это и Тростенец, это и Озаричи, и во многих других городах Брестской области, Витебской. Практически во всех регионах проводилась политика массового истребления, уничтожения, вывоза.

В рамках расследования в регионах Беларуси созданы специальные группы по поиску живых свидетелей тех событий. Они активно опрашивают пожилых людей: бывших узников концлагерей, детей войны. Несмотря на преклонный возраст, свидетели дают ценнейшие показания, помогая следствию установить точные места массовых захоронений, фамилии карателей и детали преступлений, которые ранее были неизвестны. Уже удалось опросить более чем 20 тысяч человек.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Мы изучаем архивные уголовные дела, работаем непосредственно на местности, на территории с местными людьми, поднимаем пенсионные дела и другие материалы и допрашиваем всех живых свидетелей с применением видеозаписи. Это делается не только для того, чтобы в рамках национального процессуального законодательства закрепить бесспорно ту информацию, которую нам дают живые свидетели. Но это нужно, чтобы наши потомки видели, слушали, из их уст знали о зверствах, которые творили каратели здесь, на нашей земле.

Расследование ведется не только силами белорусских правоохранителей. Генеральная прокуратура направила запросы о правовой помощи в более чем 30 государств. Многие из них уже оказывают содействие: предоставляют архивные документы, участвуют в раскопках. Такое сотрудничество значительно ускоряет процесс установления истины.

Николоз Мжаванадзе, председатель объединения правозащитников Грузии:

Я директор телекомпании. В каждой моей передаче говорю о Беларуси. Мы должны на весь мир эти факты, которые сейчас излагаются, ставить в эфирах и знакомить зрителей. Не только в наших странах, а во всем мире. Потому что мир должен узнать, что творилось здесь.