«Правда» о войне. Кто ставит под сомнение подвиг советского солдата?

Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси это особый день. 81 год назад на нашу землю пришла война, унесшая миллионы жизней. И сейчас как никогда для нас важно признание ответственности наследников поколения победителей за будущее страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исторический подлог, который бесцеремонно распространяется по миру – вызов для всего белорусского народа. Подробнее в материале Ксения Худолей.

22 июня навсегда останется в памяти белорусов днем скорби и исторического траура. Ведь сколько бы лет ни прошло с начала той страшной войны, ее следы не стереть. Они отпечатаны в воспоминаниях свидетелей, в братских могилах, потертых фронтовых письмах, в рассказанном потомкам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор, поставил свою свободу тогда выше своей жизни.

Александр Лукашенко:

Брестская крепость, Невский выступ под Ленинградом, Буйничское поле под Могилевом и Мамаев курган в Сталинграде.

Александр Лукашенко:

Мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу нынешних и будущих поколений.

Александр Лукашенко:

Когда в последние минуты своей короткой жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!» К сожалению, мы не знаем, кто он. Мы не знаем имен многих защитников Брестской крепости. Не знаем, как они погибли и где похоронены.

Александр Лукашенко:

Мы никогда не предадим ваш подвиг и никому не позволим отобрать у нас вашу великую Победу.