«Правда» о войне. Кто ставит под сомнение подвиг советского солдата?
Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси это особый день. 81 год назад на нашу землю пришла война, унесшая миллионы жизней. И сейчас как никогда для нас важно признание ответственности наследников поколения победителей за будущее страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исторический подлог, который бесцеремонно распространяется по миру – вызов для всего белорусского народа. Подробнее в материале Ксения Худолей.
22 июня навсегда останется в памяти белорусов днем скорби и исторического траура. Ведь сколько бы лет ни прошло с начала той страшной войны, ее следы не стереть. Они отпечатаны в воспоминаниях свидетелей, в братских могилах, потертых фронтовых письмах, в рассказанном потомкам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор, поставил свою свободу тогда выше своей жизни.
Александр Лукашенко:
Брестская крепость, Невский выступ под Ленинградом, Буйничское поле под Могилевом и Мамаев курган в Сталинграде.
Александр Лукашенко:
Мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу нынешних и будущих поколений.
Александр Лукашенко:
Когда в последние минуты своей короткой жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!» К сожалению, мы не знаем, кто он. Мы не знаем имен многих защитников Брестской крепости. Не знаем, как они погибли и где похоронены.
Александр Лукашенко:
Мы никогда не предадим ваш подвиг и никому не позволим отобрать у нас вашу великую Победу.
Не молчать о войне, говорить правду о потерях белорусского народа, отстаивать историческую справедливость. Этих правил Президент Беларуси придерживается железно и к этому всегда призывает соотечественников. К сожалению, сегодня героический подвиг советских солдат приходится защищать от глобальной лжи. Могли ли наши прадеды и предположить, что спустя 81 год кто-то поставит их победу под сомнение или вдруг заговорит о благих намерениях фашистов. Помнить каждого, чтобы набат правды пробился сквозь стену молчания – такие слова Александр Лукашенко направил белорусам.
Президент Беларуси: «Многим на Западе хотелось бы забыть о зверствах, которые чинили их отцы и деды на нашей земле». Подробнее здесь.
Вызов, брошенный исторической гордости Беларуси, вопреки всему принесет нашей стране пользу. Да, доказать, что добро и зло намеренно меняют местами, что глобальные политические интересы посягнули на святое (великую советскую Победу), будет стоить нам колоссальных усилий. Но вместе с тем белорусы защитят славу тех, кто однажды дал им шанс на жизнь. И каждая неприметная раньше могила партизану, артиллеристу, танкисту или медсестре навсегда займет место на карте страны.
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