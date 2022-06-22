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«Правда» о войне. Кто ставит под сомнение подвиг советского солдата?

22 июня 2022 15:51
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Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси это особый день. 81 год назад на нашу землю пришла война, унесшая миллионы жизней. И сейчас как никогда для нас важно признание ответственности наследников поколения победителей за будущее страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Исторический подлог, который бесцеремонно распространяется по миру – вызов для всего белорусского народа. Подробнее в материале Ксения Худолей.  

«Правда» о войне. Кто ставит под сомнение подвиг советского солдата?-1

22 июня навсегда останется в памяти белорусов днем скорби и исторического траура. Ведь сколько бы лет ни прошло с начала той страшной войны, ее следы не стереть. Они отпечатаны в воспоминаниях свидетелей, в братских могилах, потертых фронтовых письмах, в рассказанном потомкам.  

«Правда» о войне. Кто ставит под сомнение подвиг советского солдата?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор, поставил свою свободу тогда выше своей жизни.  

«Правда» о войне. Кто ставит под сомнение подвиг советского солдата?-7

Александр Лукашенко:  
Брестская крепость, Невский выступ под Ленинградом, Буйничское поле под Могилевом и Мамаев курган в Сталинграде.  

«Правда» о войне. Кто ставит под сомнение подвиг советского солдата?-10

Александр Лукашенко:  
Мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу нынешних и будущих поколений.  

«Правда» о войне. Кто ставит под сомнение подвиг советского солдата?-13

Александр Лукашенко:  
Когда в последние минуты своей короткой жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!» К сожалению, мы не знаем, кто он. Мы не знаем имен многих защитников Брестской крепости. Не знаем, как они погибли и где похоронены.  

«Правда» о войне. Кто ставит под сомнение подвиг советского солдата?-16

Александр Лукашенко:  
Мы никогда не предадим ваш подвиг и никому не позволим отобрать у нас вашу великую Победу.  

«Правда» о войне. Кто ставит под сомнение подвиг советского солдата?-19

Не молчать о войне, говорить правду о потерях белорусского народа, отстаивать историческую справедливость. Этих правил Президент Беларуси придерживается железно и к этому всегда призывает соотечественников. К сожалению, сегодня героический подвиг советских солдат приходится защищать от глобальной лжи. Могли ли наши прадеды и предположить, что спустя 81 год кто-то поставит их победу под сомнение или вдруг заговорит о благих намерениях фашистов. Помнить каждого, чтобы набат правды пробился сквозь стену молчания – такие слова Александр Лукашенко направил белорусам.  

Президент Беларуси: «Многим на Западе хотелось бы забыть о зверствах, которые чинили их отцы и деды на нашей земле». Подробнее здесь.  

«Правда» о войне. Кто ставит под сомнение подвиг советского солдата?-22

Вызов, брошенный исторической гордости Беларуси, вопреки всему принесет нашей стране пользу. Да, доказать, что добро и зло намеренно меняют местами, что глобальные политические интересы посягнули на святое (великую советскую Победу), будет стоить нам колоссальных усилий. Но вместе с тем белорусы защитят славу тех, кто однажды дал им шанс на жизнь. И каждая неприметная раньше могила партизану, артиллеристу, танкисту или медсестре навсегда займет место на карте страны.  

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# Великая Отечественная война # общество # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Фотофакт

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