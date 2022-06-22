Гигин про 22 июня: «Это такой патриотический сгусток энергии, когда мы вспоминаем наших предков»

Новости Беларуси. Минская область присоединилась к патриотической акции «Дорогами мужества и стойкости», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В маршруте 27 городов и населенных пунктов. Памятный марафон прибыл и в Молодечно. Город – один из четырех пунктов центрального региона, награжденных вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Диалоговая площадка развернулась на базе 14-й средней школы. Обсудили вопросы патриотического воспитания и развития малой родины, благоустройства памятных мест и мемориальных комплексов. Кроме этого, вспомнили страшные события, с которыми столкнулся Молодечненский район в годы войны.

Никто не должен забывать о Великой Отечественной войне. Для меня это очень важно. Ведь забыть это – это потерять связь с прошлым и настоящим. У меня участвовали прадедушка и прабабушка. Прадедушки уже нет в живых, но прабабушка до сих пор жива и вспоминает об этом со слезами на глазах.

Мы все-таки должны помнить, что тогда случилось, какой ценой нам это досталось. И таким образом оказывать некую дань. Мы также не должны забывать про всех тех, кто еще остался жив.

Вадим Гигин, председатель правления белорусского общества «Знание»:

Вот эта трагическая дата – 22 июня, когда мы вспоминаем жертв нацистского геноцида, когда мы вспоминаем и мирных жителей, и бойцов Красной армии, которые отдали свои жизни. Либо это было на фронте, либо их замучили оккупанты. Вместе с тем у нас впереди дата 3 июля – это День Независимости, День республики, день освобождения Минска. Если угодно, это такой патриотический сгусток энергии, когда мы вспоминаем наших предков, говорим об истории.