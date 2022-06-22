«Они очень не хотят, чтобы в Украине сменилась власть». Почему семья Байдена спонсирует «азовцев»?

Мировые СМИ подвержены тотальной цензуре и выливают на своих зрителей тонны лживой пропаганды. Однако не всем на Западе еще удалось промыть мозги. Проект Григория Азаренка «Донбасский Дневник» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Present from Mr. Biden? [Подарок от мистера Байдена? – прим. ред.]

Джон Марк Дуган, журналист (США):

Это от мистера Блэра из Великобритании, это подарок от мистера Байдена – «Джавелин». Это тоже от него – старое американское оружие (NLAW). Григорий Азаренок:

Why do you think Mr. Biden, Government department make these presents to neo-nazis? [Как вы думаете, почему мистер Байден и Государственный департамент делают такие подарки неонацистам? – прим. ред.]

Джон Марк Дуган:

Деньги. Военно-промышленный комплекс Америки на этом богатеет, продавая оружие. Мы знаем семью Байдена, они клептократы, коррупционеры. В Украине у них очень много схем безумных. Они очень не хотят, чтобы в Украине сменилась власть. Тогда все станет известно. Люди узнают, что их правительство творит на самом деле. Они знают, в 2019 году Конгресс признал «Азов» радикальной экстремистской террористической организацией, но демократической партии и лично мистеру Байдену на это наплевать. Григорий Азаренок:

But these presents come to the russian army. [Но эти подарки приходят к российской армии – прим. ред.]