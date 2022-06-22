Прямой эфир

«Они очень не хотят, чтобы в Украине сменилась власть». Почему семья Байдена спонсирует «азовцев»?

22 июня 2022 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мировые СМИ подвержены тотальной цензуре и выливают на своих зрителей тонны лживой пропаганды. Однако не всем на Западе еще удалось промыть мозги.  

Проект Григория Азаренка «Донбасский Дневник» в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Они очень не хотят, чтобы в Украине сменилась власть». Почему семья Байдена спонсирует «азовцев»?-1

Григорий Азаренок, политический обозреватель:  
Present from Mr. Biden? [Подарок от мистера Байдена? – прим. ред.]  

«Они очень не хотят, чтобы в Украине сменилась власть». Почему семья Байдена спонсирует «азовцев»?-4

Джон Марк Дуган, журналист (США):  
Это от мистера Блэра из Великобритании, это подарок от мистера Байдена – «Джавелин». Это тоже от него – старое американское оружие (NLAW).  

Григорий Азаренок:  
Why do you think Mr. Biden, Government department make these presents to neo-nazis? [Как вы думаете, почему мистер Байден и Государственный департамент делают такие подарки неонацистам? – прим. ред.]

«Они очень не хотят, чтобы в Украине сменилась власть». Почему семья Байдена спонсирует «азовцев»?-7

Джон Марк Дуган:  
Деньги. Военно-промышленный комплекс Америки на этом богатеет, продавая оружие. Мы знаем семью Байдена, они клептократы, коррупционеры. В Украине у них очень много схем безумных. Они очень не хотят, чтобы в Украине сменилась власть. Тогда все станет известно. Люди узнают, что их правительство творит на самом деле. Они знают, в 2019 году Конгресс признал «Азов» радикальной экстремистской террористической организацией, но демократической партии и лично мистеру Байдену на это наплевать.  

Григорий Азаренок:  
But these presents come to the russian army. [Но эти подарки приходят к российской армии – прим. ред.]

«Они очень не хотят, чтобы в Украине сменилась власть». Почему семья Байдена спонсирует «азовцев»?-10

Джон Марк Дуган:  
Да, конечно, русская армия любит подарки.  

Донецкий Гриша. Как британский журналист оказался на Донбассе? Интервью Азарёнку. Подробнее здесь.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Джон Марк Дуган # Джо Байден # Тони Блэр # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Видно, что растёт оптимизм». Ирландский журналист рассказал о настроении жителей Мариуполя
22 июня 2022 17:21

«Видно, что растёт оптимизм». Ирландский журналист рассказал о настроении жителей Мариуполя

«Правда» о войне. Кто ставит под сомнение подвиг советского солдата?
22 июня 2022 15:51

«Правда» о войне. Кто ставит под сомнение подвиг советского солдата?

Андрей Швед: трагические события 1941-1944 годов – один из стержней, на которых будет строиться идеология
22 июня 2022 15:46

Андрей Швед: трагические события 1941-1944 годов – один из стержней, на которых будет строиться идеология