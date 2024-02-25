Безбарьерная среда на выборах! Какие созданы условия на избирательных участках для инвалидов в Гомеле?
Возможность сделать свой выбор должна быть у каждого. Избирательные участки оборудовали элементами безбарьерной среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш корреспондент Анна Корольчук оценила условия созданные для людей с инвалидностью.
Анна Корольчук, корреспондент:
Добрый день, студия! В этом году избирательные участки постарались сделать максимально доступными и удобными для всех категорий граждан, чтобы каждый в равных условиях мог сделать свой выбор. Участок № 12 в Гомельском центре инклюзивной культуры, где я сейчас нахожусь, можно назвать образцовым в этом плане.
Здесь учли потребности людей с разными категориями инвалидности. Для слабовидящих есть таблички-указатели со шрифтом Брайля на входе, а также тактильная плитка в самом помещении. На участке для голосования могут предоставить лупу и трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней незрячими людьми. Для маломобильных граждан есть пандусы с поручнями и специально оборудованное место для голосования инвалидов-колясочников.
Андрей Лебедев, житель Гомеля:
Все абсолютно доступно, пандусы. Я самостоятельно приехал, попал на избирательный участок без проблем. Никого не просил о помощи.
Александр Терещенко, председатель участковой избирательной комиссии № 12 Гомеля:
Это участок для инвалидов по слуху, зрению, колясочники. Здесь созданы все условия, чтобы инвалиды спокойно смогли прибыть на участок и отдать свой голос за свое будущее, безопасность и независимость. На досрочном голосовании проголосовали примерно 64 % избирателей. Вся численность избирателей на участке 2 288 человек.
Анна Корольчук:
На участках для голосования по всей стране также работают волонтеры, которые готовы оказать помощь людям с инвалидностью, если у них возникнут какие-то трудности. Здесь же, на участке №12 в Железнодорожном районе Гомеля, комиссия отмечает более высокую явку избирателей, чем в предыдущие электоральные кампании. Тем же, кто все-таки по разным причинам не смог приехать в Центр инклюзивной культуры, предлагают организовать голосование на дому. Сегодня этой возможностью воспользовалось около 20 семей.
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