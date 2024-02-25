Безбарьерная среда на выборах! Какие созданы условия на избирательных участках для инвалидов в Гомеле?

Возможность сделать свой выбор должна быть у каждого. Избирательные участки оборудовали элементами безбарьерной среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш корреспондент Анна Корольчук оценила условия созданные для людей с инвалидностью.

Анна Корольчук, корреспондент:

Добрый день, студия! В этом году избирательные участки постарались сделать максимально доступными и удобными для всех категорий граждан, чтобы каждый в равных условиях мог сделать свой выбор. Участок № 12 в Гомельском центре инклюзивной культуры, где я сейчас нахожусь, можно назвать образцовым в этом плане.

Здесь учли потребности людей с разными категориями инвалидности. Для слабовидящих есть таблички-указатели со шрифтом Брайля на входе, а также тактильная плитка в самом помещении. На участке для голосования могут предоставить лупу и трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней незрячими людьми. Для маломобильных граждан есть пандусы с поручнями и специально оборудованное место для голосования инвалидов-колясочников.

Андрей Лебедев, житель Гомеля:

Все абсолютно доступно, пандусы. Я самостоятельно приехал, попал на избирательный участок без проблем. Никого не просил о помощи.