Дугин: неслучайно, что на этом историческом этапе во главе Беларуси стоит настоящий воин

Неслучайно, что на этом историческом этапе Беларуси во главе государства стоит настоящий воин, заявил российский философ Александр Дугин во время стрима «Азаренок.Напрямую», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас наша страна противостоит сильнейшему внешнему давлению. Поэтому как никогда важна сплоченность народа. Особенно в такой значимый политический период, когда мы формируем депутатский корпус.
Александр Дугин, философ:
Александр Григорьевич Лукашенко – человек прямолинейный, решительный, однозначный в каком-то смысле слова. Сказали друзья – друзья. Сказали враги – враги и все. И это прекрасно, это образец для поведения решительных воинов, героев, защитников Отечества.
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