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Дугин: неслучайно, что на этом историческом этапе во главе Беларуси стоит настоящий воин

25 февраля 2024 13:26
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Неслучайно, что на этом историческом этапе Беларуси во главе государства стоит настоящий воин, заявил российский философ Александр Дугин во время стрима «Азаренок.Напрямую», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас наша страна противостоит сильнейшему внешнему давлению. Поэтому как никогда важна сплоченность народа. Особенно в такой значимый политический период, когда мы формируем депутатский корпус.

Дугин: неслучайно, что на этом историческом этапе во главе Беларуси стоит настоящий воин-1

Александр Дугин, философ:
Александр Григорьевич Лукашенко – человек прямолинейный, решительный, однозначный в каком-то смысле слова. Сказали друзья – друзья. Сказали враги – враги и все. И это прекрасно, это образец для поведения решительных воинов, героев, защитников Отечества.

Начиная с полудня и до 22:00 лучшие российские и белорусские эксперты – гости проекта «Азаренок. Напрямую». Подключайтесь к просмотру в YouTube.

# Международная политика # общество # Александр Дугин

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